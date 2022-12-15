В домах и ТЦ Подмосковья оборудуют укрытия для граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье до 25 декабря оборудуют укрытия для населения, сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что в многоквартирных домах и торговых центрах региона есть простейшие укрытия, который в целом вместят до 15 миллионов человек. Их оборудуют местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них проведут электричество. Также там будет питьевая вода. Находиться внутри можно будет максимум час.

По словам Полетыкина, такая работа проводится во всех многоквартирных домах по решению Оперативного штаба.

"Вешать указатели на укрытие с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население", – заключил руководитель главка МЧС.

Ранее интерактивная карта укрытий появилась в Белгороде. Система укрытий создается для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства.

На карте были отмечены:



711 многоквартирных домов;

восемь образовательных учреждений;

45 хозсубъектов.

Власти города будут обновлять карту по мере введения дополнительных убежищ. Все включенные в список укрытия были обследованы специалистами.

С МЧС уже отработан алгоритм действий, если потребуется оповестить население о необходимости спрятаться в укрытия.

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