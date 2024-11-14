Эксперт Шутов: мошенники начали использовать схему с переносом номера к другому оператору

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники начали использовать новую схему с заявкой на перенос номера жертвы к другому оператору. Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам эксперта, сейчас злоумышленники звонят потенциальным жертвам и выдают себя за сотрудников различных мобильных операторов.

"Во время звонков мошенники сообщают, что срок эксплуатации сим-карты абонента заканчивается, и настоятельно рекомендуют обновить информацию, иначе номер будет заблокирован. Для проведения этой процедуры пользователь должен назвать код, полученный в сообщении на телефон", – сказал Шутов.

Однако, подчеркивает эксперт, СМС-код на самом деле высылается для авторизации в одном из важных аккаунтов пользователя, к примеру, на портале "Госуслуги". Таким образом, мошенники просто используют опцию восстановления доступа к аккаунту.

Также они могут сообщать жертвам, что на номер пользователя была подана заявка на перенос номера к другому оператору, предупредил Шутов.

"Псевдооператор предлагает сменить пароль в личном кабинете. Для этого он также просит передать ему код из СМС, пришедшего с официального номера. Если вам поступил подобный звонок, есть большая вероятность, что это работа мошенников", – отметил специалист, добавив, что реальные сотрудники никогда не просят секретные коды.

Он пояснил, что срок действия сим-карты или договора не может просто так подойти к концу. Пользователь должен самостоятельно закрыть свой счет, а оператор прекращает обслуживание в случае грубого нарушения условий договора или долгого отсутствия активности.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при получении посылок. Злоумышленники представляются работниками почты и предлагают установить приложение, которое позволяет им получить доступ к телефону и украсть деньги.

Столичная прокуратура посоветовала не выполнять телефонные указания от неизвестных контактов, не устанавливать незнакомые приложения на телефон и не переходить по сомнительным ссылкам.