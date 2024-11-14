Россиян предупредили о гибридных схемах мошенников

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Мошенники начали использовать новую схему кражи денег, которая совмещает несколько уже известных сценариев. Один из ее этапов предполагает вовлечение в схему родственников и друзей жертвы, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Мошенническая схема начинается со звонка злоумышленников, которые предлагают получить доход от инвестиций с помощью личного брокера. Для этого жертва сначала переводит деньги на счета аферистов, после чего ей создают поддельный личный кабинет, в котором отображается счет и доход от "сделок". Это делается, чтобы вызвать у человека эйфорию от якобы прибыльных инвестиций.

Когда жертва решает вывести свои вырученные средства с брокерского счета, у нее просят несуществующий налоговый код, для получения которого необходимо оплатить комиссию. После оплаты человек выясняет, что забрать деньги со счета нельзя, так как он якобы подозревается в мошенничестве.

"Затем начинается второй этап схемы, в котором звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают ее вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть", – говорится в сообщении.

После злоумышленники заявляют о том, что подозрения в мошенничестве подтвердились, и начинают угрожать конфискацией денег и имущества или даже тюремным сроком. При этом чтобы избежать указанных санкций, человеку предлагают перевести большую сумму уже со счета доверенного лица. В результате давления жертва обращается к кому-то из близких, чтобы они перевели по реквизитам злоумышленников собственные деньги.

"Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заемные средства. Финал опасной схемы может быть плачевным: злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в нее все новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья", – заключили в банке.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при получении посылок. Злоумышленники, представляясь работниками почты, предлагают установить приложение, которое позволяет им получить доступ к телефону и украсть деньги.

Столичная прокуратура посоветовала не выполнять телефонные указания от неизвестных контактов, не устанавливать незнакомые приложения на телефон и не переходить по сомнительным ссылкам.