Командир рассказал, как ВКС РФ спасают летчиков в зоне спецоперации на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж поисково-спасательной группы круглосуточно несет дежурство в зоне специальной военной операции на Украине, работа заключается в спасении сбитых летчиков, рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВСК России.

Когда самолет или вертолет вылетают на боевые вылеты, их сопровождают вертолеты поисково-спасательной службы. Судно ПСС летит в боевых рядах, отметил он.

"Эти (ударный самолет или вертолет – Прим. ред.) уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков и на базу", – приводит его слова РИА Новости.

Также поисково-спасательные группы могут привлекаться для эвакуации раненых бойцов с передовой, добавил он. Командир подчеркнул, что спасатели выполняют задачи в максимально опасных условиях, всегда существует большая вероятность, что забирать летчиков придется непосредственно с поля боя.

Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВСК РФ рассказал, что в день осуществляется около пяти вылетов.

Ранее военнослужащие 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказали, что украинская армия сбегает при виде уникальных российских боевых машин поддержки таков "Терминатор". Кроме того, ВСУ охотятся за этой техникой и назначили вознаграждение для тех, кто получит ее в качестве трофея.



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