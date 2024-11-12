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12 ноября, 19:07

Безопасность

Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВСК РФ совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Полет длился около пяти часов. При этом бомбардировщиков сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС России, уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Причем все полеты выполняются при строгом соблюдении всех международных правил использования воздушного пространства.

В начале октября Воздушно-космические силы РФ получили от "Объединенной авиастроительной корпорации", входящей в госкорпорацию "Ростех", партию бомбардировщиков Су-34. Новые возможности этих самолетов будут способствовать достижению целей СВО.

В "Ростехе", в свою очередь, подчеркнули, что бомбардировщики были изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в ВКС России самолеты прошли наземные и летные испытания.

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