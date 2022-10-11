В КГБ сообщили о подготовке на Украине боевиков для захвата райцентра в Белоруссии

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Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что на Украине подготовили боевиков для захвата одного из райцентров республики, передает РИА Новости.

"Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции – для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков", – заявил Тертель.

Глава КГБ Белоруссии отметил, что тренировочные занятия с иностранными инструкторами проходят как на территории Украины, так и в Польше и Литве.

Отдельно Иван Тертель предупредил, что страны Запада прорабатывают возможность применения тактического ядерного оружия на территории России и Белоруссии и группировок для прямой агрессии против двух стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

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