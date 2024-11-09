МЧС предупредило о мошенничестве с продажей пожарных датчиков

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По квартирам и домам стали ходить мошенники, которые, притворяясь спасателями, продают пожарные датчики по завышенным ценам. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"МЧС России не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, спасатели не оказывают платных услуг. В МЧС объяснили, что в регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий россиян. Нуждающиеся в дополнительной соцподдержке могут получит установку датчиков бесплатно.

"Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 миллионов пожарных извещателей. В передовиках – Башкортостан", – отметил глава ведомства Александр Куренков.

Вместе с тем МЧС добавило, что приобрести пожарный извещатель можно в магазине или на маркетплейсе.

Ранее МВД предупредило россиян о росте популярности криминальной схемы "Мамонт" среди аферистов. Мошенники похищают средства и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов.

В новой схеме аферисты предлагают жертве установить мобильное приложение для якобы безопасной сделки. Однако встроенная в приложение шпионская программа способна перехватить вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды.

