"Почта России" предупредила о мошенниках, запрашивающих СМС-коды

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Сотрудники "Почты России" никогда не требуют от клиентов предоставить им какие-либо коды из СМС, сообщили в официальном телеграм-канале компании.

"Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки – это мошенники", – говорится в сообщении "Почты России".

Ранее МВД предупредило россиян о росте популярности криминальной схемы "Мамонт" среди аферистов. Мошенники похищают средства и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов.

В новой схеме аферисты предлагают жертве установить мобильное приложение для якобы безопасной сделки. Однако встроенная в приложение шпионская программа способна перехватить вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды.