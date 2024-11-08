Огнеметные системы "Солнцепек" и "Тосочка" превзошли по мощности залпа тяжелые авиабомбы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новым вариантам отечественных тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности одного залпа удалось превзойти некоторые тяжелые авиабомбы, в том числе ОДАБ-500П, рассказал "Ростех" у себя в телеграм-канале.

"Солнцепек" и "Тосочка" серьезно эволюционировали в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Доработки проводились с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, а также пожеланий военнослужащих", – говорится в сообщении.

Как отмечают в "Ростехе", "Солнцепек" способен полным залпом выжигать площадь в четыре гектара, "Тосочке" же удается покрыть площадь в шесть гектаров. По эффективности данные ТОС можно сравнить с "Искандером".

Подчеркивается, что ТОС также демонстрируют высокую эффективность в ходе спецоперации: бойцы ВС РФ применяют их для того, чтобы вывести из строя небронированную и легкобронированную технику, разрушить здания и сооружения, а также для других боевых задач.

Из-за эффективности и колоссального урона, которые наносят "Солнцепек" и "Тосочка", противник ведет на них "настоящую охоту", добавили в госкорпорации.

Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показывает эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T.

По его словам, данный самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.