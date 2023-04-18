"Таскают все из помоек": москвичи пожаловались на стаи голубей в городе

Жители столицы пожаловались на стаи голубей в городе. Одних раздражает, что птицы везде оставляют после себя помет и мусор. Других не устраивает их воркование, которое мешает спать. Некоторые даже называют пернатых "крысами" и переносчиками заразы, призывая не кормить их. Разбираемся, действительно ли такое соседство представляет опасность для человека и как разрешить эту проблему.



Хуже крыс?

Светлана живет на предпоследнем этаже многоэтажки на востоке столицы. Девушка призналась, что устала от беспрестанного воркования голубей на чердаке дома, поскольку оно мешает спать. "Иногда это очень раздражает. К тому же они любят гадить на кондиционер. Как бы часто я ни убирала, проходит несколько минут, и опять все грязное", – пожаловалась Светлана в беседе с Москвой 24.

В свою очередь, жительница столицы Алина сравнила пернатых с крысами. "Эти голуби – на самом деле крысы. Таскают все из помоек, прохода иногда не дают. А если гадят на тебя? Это вообще ужас, потом пальто в химчистку неси. У меня такое бывало, ситуации неприятные", – рассказала она Москве 24.





Алина жительница столицы Хорошо бы если бы голубей в городе было поменьше. А памятники? Как не пройдешь, какой-нибудь Ленин с приветом от голубя на голове.

Схожего мнения придерживается и Марина. "Меня очень раздражают голуби. Особенно когда я помою машину, они берутся как из ниоткуда, хоть машину не мой вообще. У дома то же самое: много их отходов. Просто неприятно", – пояснила она Москве 24.

Некоторые горожане так устали от голубей, что даже устанавливают таблички с просьбой не кормить пернатых. Одна из таких была замечена в прошлом году на Пролетарском проспекте. Голуби – это "такие же переносчики заразы, как и крысы", написано на ней. Фото распространилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. При этом, несмотря на обилие поддерживающих комментариев, нашлись и те, кто, наоборот, выступил за то, что кормить птиц необходимо.

Одна из пользовательниц написала: "Птиц кормить надо обязательно, сами не ешьте и поймете". Другой комментатор заявил: "Не кормите людей. От них грязь и много других бед. А голубей кормите". Еще одна пользовательница считает, что "с такой логикой и люди – переносчики заразы". При этом ранее в "Мосприроде" призывали горожан не подкармливать голубей, поскольку круглогодичный доступ к еде ведет к росту их численности.



Кто виноват?

Орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин рассказал Москве 24, что голуби облюбовали города, поскольку здесь есть хорошая кормовая база. При этом о росте популяции пернатых в столице сейчас говорить не приходится, считает эксперт.

"На данный момент этих птиц в столице, наоборот, становится меньше, поскольку сокращается количество мест для их гнездования. Раньше они селились в старых домах, на чердаках, сейчас же в новостройках все закрыто... Следовательно, уменьшается количество мест, где голуби могут размножаться", – пояснил Мишин.

По мнению орнитолога, москвичи незаслуженно называют голубей птицами, которые несут только вред. "Единственная их отрицательная деятельность – это то, что они испражняются. Но если вы не хотите, чтобы на вашем балконе справляли нужду голуби, то не кормите их на балконе, возле домов", – подчеркнул он и добавил, что то же самое касается и некоторых площадей у метро.





Вадим Мишин орнитолог То есть в том, что все загажено, нет вины голубей. Вина тех, кто приваживает их к своему балкону, к домам. Необходимо "оттягивать" птиц от памятников, общественных мест. Этим надо заниматься.

Вместе с тем эксперт пояснил, можно ли заразиться от голубей различными заболеваниями. "От птиц в принципе есть вероятность подхватить орнитоз (инфекционное заболевание. – Прим. ред.), который дает осложнения на нервную систему, легкие. Но это крайне редко. Также сальмонеллез, но он переносится в основном водоплавающими птицами", – объясняет Мишин.

Для избежания каких-либо проблем следует соблюдать элементарные правила гигиены, такие как мытье рук, подытожил орнитолог.

