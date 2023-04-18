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16:08

Город

"Таскают все из помоек": москвичи пожаловались на стаи голубей в городе

Жители столицы пожаловались на стаи голубей в городе. Одних раздражает, что птицы везде оставляют после себя помет и мусор. Других не устраивает их воркование, которое мешает спать. Некоторые даже называют пернатых "крысами" и переносчиками заразы, призывая не кормить их. Разбираемся, действительно ли такое соседство представляет опасность для человека и как разрешить эту проблему.

Хуже крыс?

Фото: 123RF/riderfoot

Светлана живет на предпоследнем этаже многоэтажки на востоке столицы. Девушка призналась, что устала от беспрестанного воркования голубей на чердаке дома, поскольку оно мешает спать. "Иногда это очень раздражает. К тому же они любят гадить на кондиционер. Как бы часто я ни убирала, проходит несколько минут, и опять все грязное", – пожаловалась Светлана в беседе с Москвой 24.

В свою очередь, жительница столицы Алина сравнила пернатых с крысами. "Эти голуби – на самом деле крысы. Таскают все из помоек, прохода иногда не дают. А если гадят на тебя? Это вообще ужас, потом пальто в химчистку неси. У меня такое бывало, ситуации неприятные", – рассказала она Москве 24.

Хорошо бы если бы голубей в городе было поменьше. А памятники? Как не пройдешь, какой-нибудь Ленин с приветом от голубя на голове.
Алина
жительница столицы

Схожего мнения придерживается и Марина. "Меня очень раздражают голуби. Особенно когда я помою машину, они берутся как из ниоткуда, хоть машину не мой вообще. У дома то же самое: много их отходов. Просто неприятно", – пояснила она Москве 24.

Некоторые горожане так устали от голубей, что даже устанавливают таблички с просьбой не кормить пернатых. Одна из таких была замечена в прошлом году на Пролетарском проспекте. Голуби – это "такие же переносчики заразы, как и крысы", написано на ней. Фото распространилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. При этом, несмотря на обилие поддерживающих комментариев, нашлись и те, кто, наоборот, выступил за то, что кормить птиц необходимо.

Одна из пользовательниц написала: "Птиц кормить надо обязательно, сами не ешьте и поймете". Другой комментатор заявил: "Не кормите людей. От них грязь и много других бед. А голубей кормите". Еще одна пользовательница считает, что "с такой логикой и люди – переносчики заразы". При этом ранее в "Мосприроде" призывали горожан не подкармливать голубей, поскольку круглогодичный доступ к еде ведет к росту их численности.

Кто виноват?

Фото: 123RF/ryosha

Орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин рассказал Москве 24, что голуби облюбовали города, поскольку здесь есть хорошая кормовая база. При этом о росте популяции пернатых в столице сейчас говорить не приходится, считает эксперт.

"На данный момент этих птиц в столице, наоборот, становится меньше, поскольку сокращается количество мест для их гнездования. Раньше они селились в старых домах, на чердаках, сейчас же в новостройках все закрыто... Следовательно, уменьшается количество мест, где голуби могут размножаться", – пояснил Мишин.

По мнению орнитолога, москвичи незаслуженно называют голубей птицами, которые несут только вред. "Единственная их отрицательная деятельность – это то, что они испражняются. Но если вы не хотите, чтобы на вашем балконе справляли нужду голуби, то не кормите их на балконе, возле домов", – подчеркнул он и добавил, что то же самое касается и некоторых площадей у метро.

То есть в том, что все загажено, нет вины голубей. Вина тех, кто приваживает их к своему балкону, к домам. Необходимо "оттягивать" птиц от памятников, общественных мест. Этим надо заниматься.
Вадим Мишин
орнитолог

Вместе с тем эксперт пояснил, можно ли заразиться от голубей различными заболеваниями. "От птиц в принципе есть вероятность подхватить орнитоз (инфекционное заболевание. – Прим. ред.), который дает осложнения на нервную систему, легкие. Но это крайне редко. Также сальмонеллез, но он переносится в основном водоплавающими птицами", – объясняет Мишин.

Для избежания каких-либо проблем следует соблюдать элементарные правила гигиены, такие как мытье рук, подытожил орнитолог.

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