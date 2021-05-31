Эксперт рассказал, к чему приведет ослабление контроля за рождаемостью в Китае

Китайские власти планируются разрешить семьям иметь троих детей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа". Таким образом, граждане Китая смогут заводить третьего ребенка без штрафов. Разбираемся, почему в Поднебесной начали менять демографическую политику и как это повлияет на ситуацию в стране.



Конец эпохи "одна семья – один ребенок"

В понедельник, 31 мая, в Китае по итогам заседания политбюро ЦК КПК был принят новый курс демографической политики, позволяющий китайским семьям иметь трех детей. При этом точная дата вступления в силу этой меры пока не известна.

С 1970-х годов в Китае действовали жесткие ограничения по рождаемости. Каждой семье, за редкими исключениями, было разрешено иметь только одного ребенка. В случае нарушения этого правила родители должны были заплатить крупный штраф, некоторых увольняли с госслужбы и исключали из рядов Коммунистической парии Китая. Значительный сдвиг в этом вопросе произошел только в 2016 году, когда в стране в силу вступил закон, позволивший всем семьям иметь двух детей.

Китаист, публицист Николай Вавилов рассказал Москве 24, что после Второй мировой войны в Китае было порядка 400 миллионов человек. При Мао Цзэдуне население увеличилось до 600–700 миллионов. "Тогда люди рожали по 8–10 детей, радовались миру и стабилизации социально-экономического состояния в Китае. Когда был введен запрет и рождение сведено до 1 ребенка, это воспринималось как реальный террор", – отметил эксперт.





Николай Вавилов китаист, публицист Система "одна семья – один ребенок", которая обсуждалась еще в конце 1960-х годов, полноценно была введена в конце 1970-х и полностью развернута в 1980-е годы, в целом по Китаю соблюдалась.

По словам Вавилова, случаи рождения вторых и третьих детей в деревнях были. Но, как правило, местные жители этого избегали, потому что ситуация с работой в небольших поселениях складывалась довольно сложная, а устроить человека без документов за его пределами было практически невозможно.

"Группа граждан, которые рожали нескольких детей, была, но очень немногочисленной. Это касается крупных землевладельцев, у которых были большие куски земли", – уточнил эксперт.

Он добавил, что в случае выявления незаконно рожденного второго ребенка граждане платили огромные штрафы.



Прерогатива богатых?

За годы действия ограничений по рождаемости рост населения в Китае действительно серьезно замедлился, рассказал Вавилов. "Итоги переписи 2020 года показали, что темпы роста китайского населения составляют менее 1% (если быть точным, 0,83%). Реально политика "одна семья – один ребенок" в большей своей части сработала", – подчеркнул эксперт.

Однако из-за того, что темпы роста резко понизились, в стране возник демографический кризис – появилось большое количество пожилых людей и стариков. Они оказывают мощное социальное давление на молодое поколение, которому приходится обеспечивать своих родителей, отметил специалист. Для восстановления баланса власти Китая с 2016 года разрешили иметь семьям второго ребенка. Однако это не привело к увеличению количества новорожденных, говорит Вавилов.





Николай Вавилов китаист, публицист В больших городах количество пар, которые захотели иметь второго ребенка, было порядка 10%, даже, возможно, меньше. В связи с тем, что эта мера не привела к демографической стабилизации, через пять лет после введения второго ребенка разрешили третьего.

По мнению Вавилова, закон, разрешающий китайским семьям иметь трех детей, еще будет дорабатываться в течение некоторого времени и может вступить в силу к 2022 году. Саму меру эксперт считает скорее политической, а не демографической.

"Съезд КПК в 2022 году будет продлевать срок Си Цзиньпину, он будет идти на третий срок. Есть желание заручиться поддержкой населения, в том числе через такие достаточно популярные меры. Во многом это политический шаг", – отметил он, добавив, что на демографию страны такое решение, вероятно, не окажет серьезного эффекта.





Николай Вавилов китаист, публицист Думаю, реальная эффективность при возможности рожать третьего ребенка будет еще на порядок меньше, чем то, что было после второго ребенка. Если на второго ребенка согласились 10% граждан, то на третьего ребенка это будет порядка нескольких процентов.

Сегодня иметь троих детей в китайской семье – это прерогатива обеспеченного населения, считает Вавилов, поскольку каждого ребенка необходимо обеспечить жилплощадью и хорошим образованием. При этом стоимость недвижимости в КНР находится на уровне восточной Европы, особенно в крупных городах. То же и со стоимостью образования, отметил эксперт.

"В современных реалиях Китая почти никто не пойдет на такие условия. Возможно, в городах третьей линейки, небольших районных центрах это будет воспринято с воодушевлением. Банально им не придется платить штраф в случае появления третьего ребенка", – пояснил специалист.

По словам Вавилова, некоторые эксперты в Китае сейчас обсуждают решение демографической проблемы. В частности, рассматривается предложение выдавать семьям материнский капитал, как в России, только "речь идет о гораздо больших суммах, нескольких миллионах рублей, потому что ситуация острая", уточнил эксперт.