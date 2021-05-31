Эксперт рассказал, к чему приведет ослабление контроля за рождаемостью в Китае

Китайские власти планируются разрешить семьям иметь троих детей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа". Таким образом, граждане Китая смогут заводить третьего ребенка без штрафов. Разбираемся, почему в Поднебесной начали менять демографическую политику и как это повлияет на ситуацию в стране.
Конец эпохи "одна семья – один ребенок"
В понедельник, 31 мая, в Китае по итогам заседания политбюро ЦК КПК был принят новый курс демографической политики, позволяющий китайским семьям иметь трех детей. При этом точная дата вступления в силу этой меры пока не известна.
С 1970-х годов в Китае действовали жесткие ограничения по рождаемости. Каждой семье, за редкими исключениями, было разрешено иметь только одного ребенка. В случае нарушения этого правила родители должны были заплатить крупный штраф, некоторых увольняли с госслужбы и исключали из рядов Коммунистической парии Китая. Значительный сдвиг в этом вопросе произошел только в 2016 году, когда в стране в силу вступил закон, позволивший всем семьям иметь двух детей.
Китаист, публицист Николай Вавилов рассказал Москве 24, что после Второй мировой войны в Китае было порядка 400 миллионов человек. При Мао Цзэдуне население увеличилось до 600–700 миллионов. "Тогда люди рожали по 8–10 детей, радовались миру и стабилизации социально-экономического состояния в Китае. Когда был введен запрет и рождение сведено до 1 ребенка, это воспринималось как реальный террор", – отметил эксперт.
По словам Вавилова, случаи рождения вторых и третьих детей в деревнях были. Но, как правило, местные жители этого избегали, потому что ситуация с работой в небольших поселениях складывалась довольно сложная, а устроить человека без документов за его пределами было практически невозможно.
"Группа граждан, которые рожали нескольких детей, была, но очень немногочисленной. Это касается крупных землевладельцев, у которых были большие куски земли", – уточнил эксперт.
Он добавил, что в случае выявления незаконно рожденного второго ребенка граждане платили огромные штрафы.
Прерогатива богатых?
За годы действия ограничений по рождаемости рост населения в Китае действительно серьезно замедлился, рассказал Вавилов. "Итоги переписи 2020 года показали, что темпы роста китайского населения составляют менее 1% (если быть точным, 0,83%). Реально политика "одна семья – один ребенок" в большей своей части сработала", – подчеркнул эксперт.
Однако из-за того, что темпы роста резко понизились, в стране возник демографический кризис – появилось большое количество пожилых людей и стариков. Они оказывают мощное социальное давление на молодое поколение, которому приходится обеспечивать своих родителей, отметил специалист. Для восстановления баланса власти Китая с 2016 года разрешили иметь семьям второго ребенка. Однако это не привело к увеличению количества новорожденных, говорит Вавилов.
По мнению Вавилова, закон, разрешающий китайским семьям иметь трех детей, еще будет дорабатываться в течение некоторого времени и может вступить в силу к 2022 году. Саму меру эксперт считает скорее политической, а не демографической.
"Съезд КПК в 2022 году будет продлевать срок Си Цзиньпину, он будет идти на третий срок. Есть желание заручиться поддержкой населения, в том числе через такие достаточно популярные меры. Во многом это политический шаг", – отметил он, добавив, что на демографию страны такое решение, вероятно, не окажет серьезного эффекта.
Сегодня иметь троих детей в китайской семье – это прерогатива обеспеченного населения, считает Вавилов, поскольку каждого ребенка необходимо обеспечить жилплощадью и хорошим образованием. При этом стоимость недвижимости в КНР находится на уровне восточной Европы, особенно в крупных городах. То же и со стоимостью образования, отметил эксперт.
"В современных реалиях Китая почти никто не пойдет на такие условия. Возможно, в городах третьей линейки, небольших районных центрах это будет воспринято с воодушевлением. Банально им не придется платить штраф в случае появления третьего ребенка", – пояснил специалист.
По словам Вавилова, некоторые эксперты в Китае сейчас обсуждают решение демографической проблемы. В частности, рассматривается предложение выдавать семьям материнский капитал, как в России, только "речь идет о гораздо больших суммах, нескольких миллионах рублей, потому что ситуация острая", уточнил эксперт.