Расступитесь: где в России отдохнуть на море без толп туристов

В Сети распространились фото и видео с переполненных пляжей Анапы. Судя по кадрам, отдыхающих так много, что невозможно даже присесть – туристы загорают стоя, к воде приходится идти через толпу. Однако власти региона заявили, что высокая концентрация отдыхающих есть только на центральных пляжах. Разбираемся, какая сейчас обстановка на курорте и где еще можно отдохнуть на море, помимо Краснодарского края.

Места хватит всем?

Фото: телеграм-канал SHOT

5 июля в Сети появились фото и видео с переполненными пляжами в Анапе. На кадрах видно, что и на песке, и в море у берега находятся толпы туристов. Разместиться на пляже почти невозможно, поэтому многим приходится отдыхать стоя.

"Сюда страшно ходить, здесь даже встать и остановиться негде, потому что закроешь проход. Как это можно назвать отдыхом? Как тут пройти?" – прокомментировал ситуацию автор видео.

Однако власти Анапы опровергли информацию о недостатке свободных мест в зонах отдыха. В администрации города отметили, что в регионе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей, а туристы скапливаются только на центральных. По официальным данным на 3 июля, единовременно на курорте пребывают 155 тысяч человек, средняя заполняемость превышает 90%.





администрация Анапы Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то – меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!

Туристы и местные жители тоже отмечают, что высокая концентрация людей – только на центральных пляжах.

"Пишут, что в Анапе на пляже даже стоячие места заканчиваются и люди по очереди заходят в море. Это ж надо так бредить. Я только что с моря. Вода теплая и чистая, народу нет, накупались вдоволь", – прокомментировала один из роликов Елена Кучеренкова.





пользователь с ником Pantera83 Это видео только с одной точки на центральном пляже. Если пройтись по косе к Джемете (курортный поселок в Анапе. – Прим. ред.), там чисто и просторно, место всегда можно найти. Вода чистая, теплая, песок, дюны. С ребенком гуляю там постоянно. Но некоторым, видимо, лень пройтись чуть дальше.

Кроме того, туристы отметили, что спокойно отдохнуть на пляже в Анапе можно в начале дня. "Мы каждое утро уезжали в Витязево (еще один курортный поселок в Анапе. – Прим. ред.) на косу и наслаждались спокойным и чистым морем до 10–11 часов, потом оно становилось, как и везде, переполненным. Остаток дня проводили в бассейне и батутах", – написала Ирина Бирюлина.

Свободная альтернатива

По всему Краснодарскому краю есть множество незаезженных свободных пляжей, где можно спокойно позагорать, рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. В ведомстве подчеркнули, что обычно переполнены только те зоны отдыха, которые у всех на слуху, сообщает Life.ru.





министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Рядом с тем же Геленджиком прекрасные и свободные пляжи в Бетте, Кринице, Прасковеевке. И, к слову, именно в Прасковеевке находится знаменитая скала Парус. Шикарные песчаные просторные пляжи в поселке Веселовка.

В ведомстве напомнили о пляжах на Азовском побережье, где есть современные лежаки, навесы, аэрарии и места, где можно принять душ. Море там достаточно теплое и мелкое, что идеально подходит для отдыха с детьми, обратили внимание в министерстве.

В целом альтернативами Краснодарскому краю могут стать Дагестан, Калининград и Абхазия. Эти направления не так популярны у путешественников и более выгодны по стоимости, рассказала Москве 24 генеральный директор одного из турагентств Светлана Калашникова.

"В этом году туристы все чаще интересуются Калининградом и областью – Светлогорском, Зеленоградском. Да, Балтийское море не такое теплое, как Черное, но при этом оно значительно чище", – рассказала Калашникова.

В Дагестане и его окрестностях можно не только отдохнуть на берегу Каспийского моря, но и организовать обширную экскурсионную программу. В частности, посетить горы, ущелья и озера региона, отметила эксперт.





Светлана Калашникова генеральный директор турагентства Недельный тур на эти два направления можно приобрести примерно за 35–40 тысяч с человека вместе с авиаперелетом.

Также альтернативой Краснодарскому краю могут стать курортные города Абхазии – Гагра и Пицунда: там гораздо меньше туристов и более чистое море. Кроме того, стоимость отдыха здесь ниже, чем в том же Сочи, подчеркнула Калашникова. Путевка на двоих на неделю обойдется примерно в 60 тысяч рублей вместе с перелетом, заключила турагент.