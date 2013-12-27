Реконструкция музыкального театра Градского завершится до конца года

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Реконструкция здания Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского завершится до конца года, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Сейчас завершается оформление исполнительной документации для ввода здания по адресу: ул. Коровий вал, вл. 3, стр. 1 в эксплуатацию.

"Новый театр площадью 8,5 тыс. кв. м станет местом проведения различных музыкальных и творческих вечеров. Вместимость основного зала составит 500 человек. В театре установят современное музыкальное, театральное, сценическое, звуко- и светотехническое оборудование, а также системы телевидения, видеозаписи и монтажа", - говорится в сообщении.

Реконструируемое здание, расположенное в районе Замоскворечье, было построено в 1957 году. Изначально здесь размещался кинотеатр "Буревестник". В 1991 году здание передали Московскому театрально-концертному музыкальному объединению под руководством Градского. Реконструкция здания началась еще в 1998 году.