К концу года на востоке столицы построят крупный противопожарный комплекс

Крупный противопожарный комплекс появится на востоке столицы. Его построят в рамках масшабной реконструкции пожарной части номер 46, расположенной по адресу улица Западная, дом 4.
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На территории площадью в два гектара разместят учебный центр, служебные помещения, спортзал, общежитие, хозяйственные постройки. Основные работы строители планируют завершить к концу этого года.
"Действующая пожарная часть будет функционировать по распорядку. Но одновременно с этим здесь также сможет проходить обучение личный состав других пожарных частей", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" помощник начальника управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Екатерина Дьячкова.
По словам Дьячковой, на территории комплекса спасатели будут проходить, в частности, психологическое обучение, обучение в огневых тренажерах, обучение по защите от газа и дыма. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования пожарных.
Для пожарных в экспериментальном комплексе, выезжать из которого одновременно смогут две спецмашины, построят сауну и общежитие. Разместиться в общежитии и комнатах отдыха смогут до 200 человек.
Пожарная команда комплекса будет выезжать на вызовы в поселок Восточный, а также на другие объкты в радиусе 10 километров.
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