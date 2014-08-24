К концу года на востоке столицы построят крупный противопожарный комплекс

На востоке столицы построят противопожарный комплекс

Крупный противопожарный комплекс появится на востоке столицы. Его построят в рамках масшабной реконструкции пожарной части номер 46, расположенной по адресу улица Западная, дом 4.

На территории площадью в два гектара разместят учебный центр, служебные помещения, спортзал, общежитие, хозяйственные постройки. Основные работы строители планируют завершить к концу этого года.

"Действующая пожарная часть будет функционировать по распорядку. Но одновременно с этим здесь также сможет проходить обучение личный состав других пожарных частей", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" помощник начальника управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Екатерина Дьячкова.

Как устроена пожарная часть района Сокольники

По словам Дьячковой, на территории комплекса спасатели будут проходить, в частности, психологическое обучение, обучение в огневых тренажерах, обучение по защите от газа и дыма. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования пожарных.

Для пожарных в экспериментальном комплексе, выезжать из которого одновременно смогут две спецмашины, построят сауну и общежитие. Разместиться в общежитии и комнатах отдыха смогут до 200 человек.

Пожарная команда комплекса будет выезжать на вызовы в поселок Восточный, а также на другие объкты в радиусе 10 километров.