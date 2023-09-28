Юрист рассказала, грозит ли рэперу Baby Melo наказание за езду без прав по Москве

Несовершеннолетний рэпер Baby Melo оказался в центре скандала из-за вождения авто. О том, что 15-летний артист без прав катается по скоростной трассе М-11, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее организация уже пыталась привлечь музыканта к ответственности за тексты песен. В Лиге безопасного интернета считают, что в них присутствует пропаганда наркотиков. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить молодому человеку.



"Гоняет без прав"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Baby Melo 🌐 Three Commas Gang ‼️🇬🇪

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный несовершеннолетнему рэперу Baby Melo. Она возмутилась тем, что 15-летний музыкант ездит на машине без прав. К публикации Мизулина прикрепила два видео, на которых запечатлен молодой человек за рулем дорогого авто.

"Интересно, а московская ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", – написала глава Лиги безопасного интернета.

Артист не первый раз попадает в поле зрения организации. Лига безопасного интернета уже пыталась привлечь его к ответственности за пропаганду наркотиков в текстах песен, но сделать этого не получилось.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета К административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли, слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию.

Сам рэпер отреагировал на публикацию Мизулиной с иронией. В своих соцсетях он опубликовал фото ненастоящего удостоверения, на котором написано "разрешение на превышение скорости". Молодой артист известен своими агрессивными музыкальными композициями и таким же поведением на публике.



"Ответственность несут родители"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Baby Melo 🌐 Three Commas Gang ‼️🇬🇪

Рэпер Baby Melo не понесет никакой ответственности за то, что сел за руль, не имея водительского удостоверения. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева. Дело в том, что артисту пока не исполнилось 16 лет, а именно с этого возраста человек несет административную ответственность за правонарушения, пояснила она.

"Если он не совершил аварию, никому не причинил вред здоровью и имуществу, а просто сел за руль, едет, то ответственность не наступает. Тут будут виноваты родители, потому что они поощряют такое поведение детей", – объяснила юрист.





Алла Георгиева юрист В данной ситуации ответственность несут родители рэпера по Административному кодексу за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Это предупреждение либо наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 добавил, что с подростком могут провести профилактическую беседу. Помимо этого, родителей рэпера, возможно, попытаются привлечь к ответственности за передачу авто человеку, у которого нет прав.

"В теории машина может быть зарегистрирована на ребенка, но в этой ситуации всегда при регистрации автомобиля в ГИБДД указывается титульный собственник – опекун несовершеннолетнего, родители. То есть при регистрации автомобиля будет однозначно указан отец или мать в качестве дополнительных собственников автомобиля", – объяснил Воропаев.

В таком случае родителям артиста может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей, заключил автоюрист.

