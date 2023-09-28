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28 сентября, 16:32

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Юрист рассказала, грозит ли рэперу Baby Melo наказание за езду без прав по Москве

"Слишком маленький"? Грозит ли рэперу Baby Melo наказание за езду без прав по Москве

Несовершеннолетний рэпер Baby Melo оказался в центре скандала из-за вождения авто. О том, что 15-летний артист без прав катается по скоростной трассе М-11, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее организация уже пыталась привлечь музыканта к ответственности за тексты песен. В Лиге безопасного интернета считают, что в них присутствует пропаганда наркотиков. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить молодому человеку.

"Гоняет без прав"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Baby Melo 🌐 Three Commas Gang ‼️🇬🇪

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный несовершеннолетнему рэперу Baby Melo. Она возмутилась тем, что 15-летний музыкант ездит на машине без прав. К публикации Мизулина прикрепила два видео, на которых запечатлен молодой человек за рулем дорогого авто.

"Интересно, а московская ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", – написала глава Лиги безопасного интернета.

Артист не первый раз попадает в поле зрения организации. Лига безопасного интернета уже пыталась привлечь его к ответственности за пропаганду наркотиков в текстах песен, но сделать этого не получилось.

К административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли, слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию.
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

Сам рэпер отреагировал на публикацию Мизулиной с иронией. В своих соцсетях он опубликовал фото ненастоящего удостоверения, на котором написано "разрешение на превышение скорости". Молодой артист известен своими агрессивными музыкальными композициями и таким же поведением на публике.

"Ответственность несут родители"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Baby Melo 🌐 Three Commas Gang ‼️🇬🇪

Рэпер Baby Melo не понесет никакой ответственности за то, что сел за руль, не имея водительского удостоверения. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева. Дело в том, что артисту пока не исполнилось 16 лет, а именно с этого возраста человек несет административную ответственность за правонарушения, пояснила она.

"Если он не совершил аварию, никому не причинил вред здоровью и имуществу, а просто сел за руль, едет, то ответственность не наступает. Тут будут виноваты родители, потому что они поощряют такое поведение детей", – объяснила юрист.

В данной ситуации ответственность несут родители рэпера по Административному кодексу за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Это предупреждение либо наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Алла Георгиева
юрист

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 добавил, что с подростком могут провести профилактическую беседу. Помимо этого, родителей рэпера, возможно, попытаются привлечь к ответственности за передачу авто человеку, у которого нет прав.

"В теории машина может быть зарегистрирована на ребенка, но в этой ситуации всегда при регистрации автомобиля в ГИБДД указывается титульный собственник – опекун несовершеннолетнего, родители. То есть при регистрации автомобиля будет однозначно указан отец или мать в качестве дополнительных собственников автомобиля", – объяснил Воропаев.

В таком случае родителям артиста может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей, заключил автоюрист.

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