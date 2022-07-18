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Шоу-бизнес

18 июля, 15:40

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История отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длиною в 20 лет

Беннифер 2.0: что думают фанаты Джей Ло о свадьбе с Беном Аффлеком
шоу-бизнесза рубежом

16 июля певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой несостоявшейся свадьбы. Скромная церемония, где присутствовали только родственники и близкие друзья пары, состоялась в Лас-Вегасе. Вспоминаем историю любви Беннифер.

Главный роман нулевых

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Джей Ло и Бен Аффлек познакомились еще в 2001 году, на съемках фильма "Джильи", где они сыграли влюбленную пару гангстеров. Картина стала абсолютным провалом и получила шесть антипремий "Золотая малина", в том числе как худший фильм за прошедшее десятилетие. Зато подарила миру новую пару – Бен и Дженнифер стали встречаться.

Тогда за историей их отношений следили, казалось бы, все американские СМИ. Папарацци ловили пару на прогулках и в ресторанах. Журналы были готовы платить огромные деньги за фотографии влюбленных. Каждый их выход в свет становился сенсацией. Аффлек даже сыграл небольшую роль в клипе Джей Ло. Пара была настолько популярной, что их называли "Беннифер".

В 2002 году, когда Дженнифер засветилась с колечком на пальце, появились слухи о помолвке. Действительно, церемония была назначена на 14 сентября 2003 года. Но буквально за день до этого пара была вынуждена перенести дату свадьбы, чтобы на нее не проникли СМИ. В итоге бракосочетание так и не состоялось.

В январе 2004-го стало известно, что пара разошлась. Позже в многочисленных интервью и певица, и актер признавались, что повышенное внимание СМИ и стало причиной разлада. "Я бы сказал, что это было около 50% того, что испортило наши отношения", – рассказывал Аффлек в эфире американского телешоу.

Поп-дива в интервью американскому журналу о моде говорила: "Боже, вот где мы находимся: вы не можете зайти в какое-то место и пообщаться с парой друзей, чтобы это не превратилось в национальный скандал".

На те же грабли?

Фото: onthejlo.com

Летом 2021 года в СМИ появилась информация, что пара снова вместе. Папарацци замечали их на отдыхе, в ресторанах. 24 июля, когда певице исполнилось 52 года, она сделала подарок фанатам – выложила фото поцелуя с Аффлеком на яхте, тем самым подтвердив отношения. Позже Джей Ло и Бен вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

История нулевых словно повторяется – СМИ пристально следят за личной жизнью возлюбленных. Стоило Аффлеку заглянуть в ювелирный магазин, так сразу же появились слухи о скором предложении руки и сердца. Оно действительно последовало. Весной 2022 года актер сделал его весьма необычным образом. Он опустился на колено с заветной коробочкой, когда певица лежала в ванной.

"Он застал меня врасплох. Я просто посмотрела ему в глаза, улыбнулась и заплакала. Я понимала, что через 20 лет это происходит снова. Я буквально потеряла дар речи, и он сказал: "Это да?" Я сказала: да, конечно, это да", – вспоминает Лопес.

Не скрывая подробностей, Джей Ло рассказала и о прошедшей свадьбе. Она отправила письмо своим поклонникам, которые подписаны на рассылку ее именного сайта. Известно, что церемония состоялась в маленькой часовне в Лас-Вегасе в кругу самых близких друзей и членов семьи.

Это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить! Та, о которой мы мечтали давным-давно, и та, которая стала реальностью (в глазах штата, Лас-Вегаса, розового кабриолета и друг друга) в очень, очень далеком прошлом.
Дженнифер Лопес
американская певица

Послание было подписано: миссис Дженнифер Линн Аффлек. Тем самым певица подтвердила, что действительно взяла фамилию супруга.

Любовь или расчет?

Фото: instagram/jlo (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

На следующий день после свадьбы Джей Ло выложила фото, где она позирует в кровати с обручальным кольцом. Под снимком ее поздравили множество фанатов: "Наконец-то, 20 лет стоили того, чтобы ждать". "Это сбывшаяся мечта фанатов, которые были с вами в этом путешествии из 90-х". "Поздравляю Бена Аффлека, который только что женился на одной из самых трудолюбивых, вдохновляющих женщин".

Однако есть и те, кто не верит в продолжительность брака. "Дважды в одну реку не войдешь… Нужно вспомнить, почему не получилось в первый раз, те же причины будут и во второй", "с первого раза не сработало, со второго тоже не получится", – писали фанаты. Некоторые посчитали, что Аффлек "слишком простоват" для роковой красотки.

Злые слухи появляются и в американских СМИ. Многие уверены, что их роман – лишь пиар-ход. Австралийская радиоведущая Эм Рушиано еще задолго до свадьбы заявляла, что эта история любви – "полная чушь" и нужна для того, чтоб реабилитировать репутацию Дженнифер после слухов, что ее экс-жених Алекс Родригез изменял ей.

Другие не могут забыть недавний роман Аффлека с актрисой Аной де Армас. Инициатором расставания была сама девушка, заявив после, что "их отношения были сложными". Многие уверены, что непростой характер актера в очередной раз может стать причиной разлада.

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