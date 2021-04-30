Главный раввин России рассказал о причинах трагедии на горе Мерон

В ночь на 30 апреля во время религиозного праздника на горе Мерон в Израиле произошло столпотворение. Из-за давки погибли 45 человек, различные повреждения получили не менее 150 человек. Данных о пострадавших россиянах на данный момент не поступало. Детали произошедшего и мнение главного раввина России о причинах трагедии – в материале Москвы 24.

Трагедия на Мероне

Праздник Лаг ба-Омер ежегодно отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю. Он проходит в память об эпидемии, от которой умерли тысячи учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков нашей эры. Вечером после захода солнца верующие разводят костры, пляшут и поют песни. Многие ездят на могилу рабби Шимона на горе Мерон. Этому обычаю часто следуют и особенно соблюдают общины хасидов.

В этом году праздник выпал в ночь на 29–30 апреля. По предварительным данным, на горе собрались не менее 100 тысяч человек. На кадрах видно, как верующие прыгали на трибунах, слившись в религиозных песнопениях. В итоге трибуна не выдержала большого количества людей и обрушилась. Люди погибли при обрушении и во время давки, возникшей после происшествия.

На данный момент известно, что на горе Мерон погибли 45 человек и получили повреждения не менее 150 человек. Для эвакуации раненых использовали вертолеты. Посольство России в Израиле сообщило, что данных о погибших или пострадавших россиянах не поступало.





из сообщения посольства РФ в Израиле На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан Российской Федерации в трагедии на горе Мерон отсутствует. Обращений от конкретных лиц не поступало.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер. 2 мая объявлено в Израиле национальным днем траура. "Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Расследование дела

Полиция Израиля начала расследование о гибели людей в праздник на горе Мерон. Официальный представитель полиции Михаэль Зангерман сообщил в диалоге с ТАСС, что поступает много звонков от людей, которые ищут своих родственников после трагедии.





Михаэль Зангерман представитель полиции Израиля Очень много сейчас обращений, звонков, мы открыли дополнительные каналы связи для того, чтобы дать людям необходимую информацию о перекрытии трасс, о транспортных проблемах, и сделать все возможное, чтобы близкие могли быстро найти своих родственников.

Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана призвал к тому, чтобы провести независимое расследование и выяснить все аспекты, связанные с планированием мероприятия, его подготовкой и установлением ответственных лиц. Сообщается, что министерство юстиции Израиля уже инициировало проверку на возможное проявление халатности со стороны стражей порядка во время происшествия.

Помочь пострадавшим и родственникам

Главный раввин России Берл Лазар сообщил Москве 24, что этот религиозный день стал первым мероприятием, когда люди смогли собраться после пандемии. "Подавляющее большинство населения в Израиле вакцинированы. И, как я понимаю, приехали только те, кто был уже вакцинирован, или те, у кого есть антитела, потому что они переболели", – отметил Лазар.





Берл Лазар главный раввин России Недавно сняли все ограничения, это был первый праздник за последние 1,5 года, где люди могли собраться. Поэтому приехало намного больше людей, чем обычно. Проблема была в том, что не ожидали столько людей в одном месте.

Раввин отметил, что ежегодно на событие люди приезжают со всего мира, поэтому благодаря закрытым для иностранных граждан аэропортам удалось избежать еще большего столпотворения верующих на Мероне. "Это молитвенный день, люди специально заранее готовятся к нему. В этом году из-за ковида аэропорты закрыты для иностранцев, что было на самом деле спасением. Могло быть еще больше людей", – подчеркнул Лазар.

Раввин также сообщил, что, по словам очевидцев, давку спровоцировало не обрушение трибуны, а несогласованный процесс: охрана не позволяла людям выходить с территории.





Берл Лазар главный раввин России Проблема была в том, что из-за большого количества людей всем поместиться было невозможно, поэтому люди искали выход. А полиция, которая контролировала процесс, считала, что лучше сейчас не отпускать людей, потому что начинается какая-то давка. К сожалению, то, что началось, и то, что полиция не разрешала выходить, создало трагедию. Очевидцы говорят, что примерно так и было.

Лазар подчеркнул, что сейчас в первую очередь важно помочь пострадавшим и их родственникам. "Это вызов каждому из нас. Сейчас прежде всего нужно помочь людям: и тем, кто госпитализирован, и родственникам погибших. К сожалению, там есть маленькие дети, даже грудные, это просто страшная история", – сообщил раввин. Также Лазар добавил, что параллельно нужно обязательно проводить расследование, чтобы таких происшествий больше не повторялось.