Водитель устал? Что известно о смертельном ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус, в котором находились более 50 человек, вылетел в кювет в Приморском крае 16 октября. По последним данным, два пассажира погибли, еще 29 потребовалась медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД. Рассказываем, что известно о происшествии.



Не учел скоростной режим

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Автобус, пассажирами которого, по разным данным, были от 48 до 51 российских туристов, 16 октября возвращался в Уссурийск из поездки по КНР. За рулем сидел 50-летний водитель из Китая. До места назначения они так и не добрались – автобус съехал в кювет и опрокинулся на автодороге Раздольное – Хасан.

По словам начальника ОМВД России "Хасанский" полковника полиции Андрея Сухойвана, все произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.





Андрей Сухойван начальник ОМВД России "Хасанский", полковник полиции По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги.

На участке дороги, где все произошло, последовательно друг за другом идут ограничения скорости в 70 и 50 километров в час, сообщили местные СМИ. Кроме того, там стоят дорожные знаки "Опасный поворот" и "Направление поворота".



Оказание помощи

В район ДТП отправили скорую, вертолет Территориального центра медицины катастроф, спасателей и пожарных, психологов МЧС и наряд ДПС. Некоторых пассажиров зажало металлом, поэтому пришлось задействовать гидравлический аварийный инструмент. Об этом сообщило министерство ГОЧС Приморья в своем телеграм-канале.

В аварии погибли два человека, одного из которых пока не удалось опознать, рассказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. "На теле нет документов, а те, кто находился рядом (в автобусе. – Прим. ред.), находятся в больнице. Невозможно провести опознание. Мы сейчас связались с пограничниками, надеемся, что данные о переходе границы помогут установить личность", – заявил он.

Врачи Хасанской больницы оказали медпомощь 29 пострадавшим с травмами разной степени тяжести. Медики приняли решение госпитализировать 18 человек, среди которых 16-летний подросток. Из них девять пациентов с серьезными костными повреждениями отправили во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией.



Оценка ситуации

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушении ПДД. Водителя отправили на медицинское освидетельствование. Известно, что автобус принадлежит китайской транспортной компании. При этом туристы, находившиеся в нем, путешествовали от разных турфирм.





Арсений Крепский глава агентства по туризму Приморского края В салоне находилось несколько групп российских туристов, которые вышли в Китае в рамках реализации безвизового соглашения. Три группы конкретно. А остальные туристы – это гости нашего региона, которые через нас ехали в Китай по визам и возвращались из своего путешествия. Поэтому невозможно говорить, что это какая-то одна турфирма.

Председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов в беседе с "Вестником АТОР" предположил, что водитель мог просто устать. По его словам, процедуры пересечения российско-китайской границы выстроены так, что автобусам приходится ждать своей очереди часами. Это обстоятельство выматывает тех, кто за рулем, пояснил Львов.

