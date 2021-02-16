Знакомые парня, который убил одногруппника в Новосибирске, рассказали о нем

Возле технического университета в Новосибирске произошла драка, в результате которой погиб молодой человек. Подозреваемого в убийстве уже задержали, однако перед этим он успел рассказать в соцсетях, что причиной потасовки стал любовный треугольник. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

"Бабу увел"?

Днем 16 февраля возле здания Новосибирского государственного технического университета произошла драка с поножовщиной, в результате которой погиб молодой человек. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 26-летнего молодого человека. У него были ножевые ранения в области грудной клетки.

По предварительным данным следствия, молодые люди были ранее знакомы, а ссора произошла из-за девушки. В результате один из студентов достал кухонный нож и не один раз ударил погибшего в спину.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил порталу LIFE, что подозреваемый в убийстве молодой человек в перерыве между учебой вызвал на разговор своего знакомого. Рядом оказалась 18-летняя девушка, из-за которой и случился конфликт.

Известно, что ранее она встречалась с подозреваемым, а позднее ушла к погибшему. Кроме того, девушка слышала роковой разговор с угрозами между парнями.

По сообщениям СМИ, нападавшим оказался 22-летний магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ, его удалось задержать. После случившегося молодой человек в соцсети рассказал, что планировал преступление, и объяснил, почему решил пойти на крайние меры.

"Если этот пост оказался у меня на стене – значит, я-таки зарезал своего одногруппника...", – написал подозреваемый.





из публикации подозреваемого в убийстве Убил я этого... не из-за того, что он бабу увел – это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь". Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь".

В свою очередь, бывшей возлюбленной парень ничего не пожелал, подчеркнув, что с поисками нового бойфренда проблем у девушки не возникнет. "Любить, правда, вряд ли кто-то будет", – подытожил он.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.

"Никогда не был агрессивным"

Очевидец трагедии, случившейся возле НГТУ, рассказал "Комсомольской правде", что в момент потасовки там присутствовала девушка и после ударов ножом находилась рядом с пострадавшим.

"Девушка сначала сидела перед ним, гладила его, но тот синел от потери крови. Был порез на спине куртки от ножа, удар пришелся под левую лопатку", – объяснил очевидец.

Знакомые парня, подозреваемого в убийстве, в шоке от случившегося. Виктор (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что молодой человек никогда не проявлял агрессии к окружающим.

"Вполне себе спокойный, адекватный, никогда не был агрессивным. Мог иногда выкинуть шуточки прикольные, но чтобы вот так, как сегодня произошло... Я такого точно от него не ожидал. Никаких предпосылок к этому никогда не было", – объяснил он.





Виктор знакомый подозреваемого в убийстве Я шокирован. Он очень умный парень, общительный, с ним было интересно, у него была своя точка зрения, свое мировоззрение, взгляд на жизнь особенный. На факультете психологии мы учились – и это нормально для психологов в целом. Там все очень разные ребята, он как и все.

Вместе с тем в ряде СМИ писали, что подозреваемый преподавал психологию в НГТУ. Эту информацию Москве 24 подтвердил студент, который посещал занятия предполагаемого нападавшего.

"Как преподаватель он мне нравился, по своему предмету он мог рассказать многое, даже больше, чем предполагала программа, начитанный, в общении приятный, спокойный. Был бы очень удивлен, если бы он когда-то вспылил, очень спокойно себя вел", – рассказал Павел.

Однако пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов в беседе с журналистами объяснил, что подозреваемый в убийстве молодой человек не являлся преподавателем, а мог просто выступить с какой-то мини-лекцией, поскольку магистрантов часто привлекают к этой деятельности. "Так бывает, зовут магистрантов. Есть официальные документы, и вот в них мы посмотрели – и такого человека, как преподавателя, нет", – добавил он.

Вместе с тем, по данным СМИ, оба студента были на хорошем счету. Погибший ничем особо не выделялся, а подозреваемый в убийстве любил учебу и хотел стать преподавателем в вузе. По словам педагогов, у последнего в первые студенческие годы проявлялись депрессивные настроения, однако потом уже этого не замечали.