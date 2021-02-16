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Знакомые парня, который убил одногруппника в Новосибирске, рассказали о нем

"Синел от потери крови". За что убили парня возле университета в Новосибирске
происшествия регионы

Возле технического университета в Новосибирске произошла драка, в результате которой погиб молодой человек. Подозреваемого в убийстве уже задержали, однако перед этим он успел рассказать в соцсетях, что причиной потасовки стал любовный треугольник. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

"Бабу увел"?

Фото: vk.com/act54

Днем 16 февраля возле здания Новосибирского государственного технического университета произошла драка с поножовщиной, в результате которой погиб молодой человек. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 26-летнего молодого человека. У него были ножевые ранения в области грудной клетки.

По предварительным данным следствия, молодые люди были ранее знакомы, а ссора произошла из-за девушки. В результате один из студентов достал кухонный нож и не один раз ударил погибшего в спину.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил порталу LIFE, что подозреваемый в убийстве молодой человек в перерыве между учебой вызвал на разговор своего знакомого. Рядом оказалась 18-летняя девушка, из-за которой и случился конфликт.

Известно, что ранее она встречалась с подозреваемым, а позднее ушла к погибшему. Кроме того, девушка слышала роковой разговор с угрозами между парнями.

По сообщениям СМИ, нападавшим оказался 22-летний магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ, его удалось задержать. После случившегося молодой человек в соцсети рассказал, что планировал преступление, и объяснил, почему решил пойти на крайние меры.

"Если этот пост оказался у меня на стене – значит, я-таки зарезал своего одногруппника...", – написал подозреваемый.

Убил я этого... не из-за того, что он бабу увел – это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь". Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь".
из публикации подозреваемого в убийстве

В свою очередь, бывшей возлюбленной парень ничего не пожелал, подчеркнув, что с поисками нового бойфренда проблем у девушки не возникнет. "Любить, правда, вряд ли кто-то будет", – подытожил он.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.

"Никогда не был агрессивным"

Фото: vk.com/act54

Очевидец трагедии, случившейся возле НГТУ, рассказал "Комсомольской правде", что в момент потасовки там присутствовала девушка и после ударов ножом находилась рядом с пострадавшим.

"Девушка сначала сидела перед ним, гладила его, но тот синел от потери крови. Был порез на спине куртки от ножа, удар пришелся под левую лопатку", – объяснил очевидец.

Знакомые парня, подозреваемого в убийстве, в шоке от случившегося. Виктор (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что молодой человек никогда не проявлял агрессии к окружающим.

"Вполне себе спокойный, адекватный, никогда не был агрессивным. Мог иногда выкинуть шуточки прикольные, но чтобы вот так, как сегодня произошло... Я такого точно от него не ожидал. Никаких предпосылок к этому никогда не было", – объяснил он.

Я шокирован. Он очень умный парень, общительный, с ним было интересно, у него была своя точка зрения, свое мировоззрение, взгляд на жизнь особенный. На факультете психологии мы учились – и это нормально для психологов в целом. Там все очень разные ребята, он как и все.
Виктор
знакомый подозреваемого в убийстве

Вместе с тем в ряде СМИ писали, что подозреваемый преподавал психологию в НГТУ. Эту информацию Москве 24 подтвердил студент, который посещал занятия предполагаемого нападавшего.

"Как преподаватель он мне нравился, по своему предмету он мог рассказать многое, даже больше, чем предполагала программа, начитанный, в общении приятный, спокойный. Был бы очень удивлен, если бы он когда-то вспылил, очень спокойно себя вел", – рассказал Павел.

Однако пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов в беседе с журналистами объяснил, что подозреваемый в убийстве молодой человек не являлся преподавателем, а мог просто выступить с какой-то мини-лекцией, поскольку магистрантов часто привлекают к этой деятельности. "Так бывает, зовут магистрантов. Есть официальные документы, и вот в них мы посмотрели – и такого человека, как преподавателя, нет", – добавил он.

Вместе с тем, по данным СМИ, оба студента были на хорошем счету. Погибший ничем особо не выделялся, а подозреваемый в убийстве любил учебу и хотел стать преподавателем в вузе. По словам педагогов, у последнего в первые студенческие годы проявлялись депрессивные настроения, однако потом уже этого не замечали.

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Соболева Илона

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