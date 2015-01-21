Минкульт планирует переносить премьеры западных фильмов ради российских

Владимир Мединский. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Министерство культуры РФ готово переносить премьеры западных блокбастеров ради российских фильмов-событий. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил на встрече с дистрибуторами.
Как сообщает ТАСС, ведомство планирует выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат двух блокбастеров – российского и западного – ведомство готово аннулировать удостоверение последнего и изменить дату релиза.
"Нас интересуют только релизы российских фильмов, особенно произведенных с финансовым участием государства. Нам важно, чтобы они имели шанс отбить кассу. Биться за каждый фильм мы тоже не будем: мы ставим приоритет финансовый или политический, идеологический", - сказал министр.
В качестве примера Мединский привел фильм Рената Давлетьярова "А зори здесь тихие", который выйдет в прокат 30 апреля. Он подчеркнул, что ведомство готово выдать ради него другое прокатное удостоверение на зарубежный фильм.
По мнению Мединского, у министерства и дистрибуторов западных картин разные интересы.
"У вас - заработать деньги на кино, а у нас, чтобы российское кино зарабатывало", - отметил министр.
Мединский также подчеркнул, что смотрит все выходящие в прокат фильмы, произведенные при господдержке.
"Смотрю и плачу иногда", - заметил министр.