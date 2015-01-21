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Новости культурного мира

21 января 2015, 11:23

Минкульт планирует переносить премьеры западных фильмов ради российских

премьеры Владимир Мединский прокат Минкультуры

Владимир Мединский. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство культуры РФ готово переносить премьеры западных блокбастеров ради российских фильмов-событий. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил на встрече с дистрибуторами.

Как сообщает ТАСС, ведомство планирует выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат двух блокбастеров – российского и западного – ведомство готово аннулировать удостоверение последнего и изменить дату релиза.

"Нас интересуют только релизы российских фильмов, особенно произведенных с финансовым участием государства. Нам важно, чтобы они имели шанс отбить кассу. Биться за каждый фильм мы тоже не будем: мы ставим приоритет финансовый или политический, идеологический", - сказал министр.

В качестве примера Мединский привел фильм Рената Давлетьярова "А зори здесь тихие", который выйдет в прокат 30 апреля. Он подчеркнул, что ведомство готово выдать ради него другое прокатное удостоверение на зарубежный фильм.

"А зори здесь тихие" – новая экранизация одноименной повести Бориса Васильева. Фильм планировалось выпустить в прокат к 70-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер фильма - Ренат Давлетьяров, работавший ранее над такими картинами, как "Любовь-морковь", "Индиго" и другими.


По мнению Мединского, у министерства и дистрибуторов западных картин разные интересы.

"У вас - заработать деньги на кино, а у нас, чтобы российское кино зарабатывало", - отметил министр.

Мединский также подчеркнул, что смотрит все выходящие в прокат фильмы, произведенные при господдержке.

"Смотрю и плачу иногда", - заметил министр.

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