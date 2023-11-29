Врач дал советы москвичам, как не травмироваться при падении на льду

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий с вечера среды, 29 ноября. По прогнозам синоптиков, вплоть до 15:00 четверга в городе прогнозируется метель, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. Спрашиваем специалиста, как в такую погоду не травмироваться при падении.
"Устойчивый, уверенный шаг"
В столичном главке МЧС РФ предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях с 18:00 29 ноября. "До 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении ведомства.
В такие периоды обычно растет количество травм, полученных при падении. Об этом Москве 24 рассказал врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин. По его словам, чтобы избежать подобных проблем, в первую очередь необходимо изменить манеру ходьбы. В частности, не следует спешить и бежать. Вместо этого лучше передвигаться аккуратно.
Важным фактором является и выбор обуви с правильным рисунком подошвы. Для зимнего сезона лучше всего подойдут модели с выраженными протекторами. Также можно применять специальные средства. Например, существуют противогололедные накладки на обувь с шипами. Однако, по словам врача, они не всегда удобны, особенно если приходится часто заходить в помещения. "На снегу они прекрасны, на льду держат, но, зайдя на кафельный пол, можно получить травму быстрее, чем без них", – отметил он.
Кроме того, для снижения скольжения можно приклеить на переднюю и пяточную часть подошвы кусочки натурального войлока. "Обыкновенный, настоящий войлок – самый безопасный инструмент, не скользящий даже на льду, который легко сделать в любой мастерской", – уточнил специалист.
"Самая частая травма"
Люди, которые поскользнулись, чаще всего повреждают верхние конечности. Это связанно с тем, что обычно падение происходит с опорой на руки.
Чтобы этого избежать, травматолог посоветовал падать не на вытянутые руки. Лучше всего сгруппироваться, обхватить себя и завалиться на бок. "Как правило, такие падения самые безопасные, чаще всего ничего не повреждается", – отметил эксперт.
При падении назад нужно постараться прижать подбородок к груди, наклониться, как при кувырке, и попытаться приземлиться на нижнюю часть спины. Таким образом можно будет избежать тяжелых травм головы и переломов позвоночника, крестца или копчика. В качестве профилактики врач порекомендовал сходить на специальные тренинги, где учат правильно падать, как в борьбе, чтобы ничего себе не ломать.
В случае болезненного приземления к поврежденному участку тела можно приложить что-нибудь холодное.
Если в месте удара чувствуется сильная боль, конечность необходимо обездвижить. Для этого можно зафиксировать ее подручными средствами, например шарфом. После этого обязательно нужно обратиться в травмпункт.
Читайте также