Врач дал советы москвичам, как не травмироваться при падении на льду

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий с вечера среды, 29 ноября. По прогнозам синоптиков, вплоть до 15:00 четверга в городе прогнозируется метель, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. Спрашиваем специалиста, как в такую погоду не травмироваться при падении.



"Устойчивый, уверенный шаг"

В столичном главке МЧС РФ предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях с 18:00 29 ноября. "До 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении ведомства.

В такие периоды обычно растет количество травм, полученных при падении. Об этом Москве 24 рассказал врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин. По его словам, чтобы избежать подобных проблем, в первую очередь необходимо изменить манеру ходьбы. В частности, не следует спешить и бежать. Вместо этого лучше передвигаться аккуратно.





Тимур Гришин врач-травматолог, ортопед Ноги можно расставлять шире, чем обычно, при этом переходя на средней ширины, устойчивый, уверенный шаг. Обязательно нужно обращать внимание, куда ставишь ногу. Если видите открытый голый лед, это место лучше обойти стороной. Следующий шаг нужно делать только после того, как убедились в том, что поставленная на землю нога "прилипла" и никуда не уезжает.

Важным фактором является и выбор обуви с правильным рисунком подошвы. Для зимнего сезона лучше всего подойдут модели с выраженными протекторами. Также можно применять специальные средства. Например, существуют противогололедные накладки на обувь с шипами. Однако, по словам врача, они не всегда удобны, особенно если приходится часто заходить в помещения. "На снегу они прекрасны, на льду держат, но, зайдя на кафельный пол, можно получить травму быстрее, чем без них", – отметил он.

Кроме того, для снижения скольжения можно приклеить на переднюю и пяточную часть подошвы кусочки натурального войлока. "Обыкновенный, настоящий войлок – самый безопасный инструмент, не скользящий даже на льду, который легко сделать в любой мастерской", – уточнил специалист.



"Самая частая травма"

Люди, которые поскользнулись, чаще всего повреждают верхние конечности. Это связанно с тем, что обычно падение происходит с опорой на руки.





Тимур Гришин врач-травматолог, ортопед Самая частая травма – перелом лучевой кости, в так называемом типичном месте, в области лучезапястного сустава. Также нередко бывают повреждения локтевых суставов, ушибы верхних и нижних конечностей. Регулярно встречаются переломы и ушибы крестца и копчика, переломы лодыжек.

Чтобы этого избежать, травматолог посоветовал падать не на вытянутые руки. Лучше всего сгруппироваться, обхватить себя и завалиться на бок. "Как правило, такие падения самые безопасные, чаще всего ничего не повреждается", – отметил эксперт.

При падении назад нужно постараться прижать подбородок к груди, наклониться, как при кувырке, и попытаться приземлиться на нижнюю часть спины. Таким образом можно будет избежать тяжелых травм головы и переломов позвоночника, крестца или копчика. В качестве профилактики врач порекомендовал сходить на специальные тренинги, где учат правильно падать, как в борьбе, чтобы ничего себе не ломать.

В случае болезненного приземления к поврежденному участку тела можно приложить что-нибудь холодное.





Тимур Гришин врач-травматолог, ортопед Первым делом к поврежденному месту необходимо приложить что-то холодное, лед или снег. Благо, зимой этого хватает. Это нужно для того, чтобы максимально быстро снять отек и ослабить болевой синдром.

Если в месте удара чувствуется сильная боль, конечность необходимо обездвижить. Для этого можно зафиксировать ее подручными средствами, например шарфом. После этого обязательно нужно обратиться в травмпункт.

