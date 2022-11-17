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17 ноября, 19:12

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Онколог рассказал, как COVID-19 повлиял на ситуацию с заболеваемостью раком в мире

"Эпидемия рака". Как COVID-19 повлиял на ситуацию с заболеваемостью онкологией в мире

Ученые пришли к выводу, что странам Европы может грозить эпидемия рака. Это связано с тем, что на фоне коронавируса европейские системы здравоохранения целиком переориентировались на COVID-19. Разбираемся в масштабах возникшей угрозы.

Эпидемия рака?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Европе может грозить эпидемия рака из-за пандемии коронавируса. Об этом говорит исследование комиссии Lancet Oncology. У специалистов вызывает опасение тот факт, что европейские системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с COVID-19.

Мы обеспокоены тем, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете.
Марк Лоулер
руководитель исследования, профессор из Королевского университета Белфаста

Исследователи пришли к выводу, что за первый год пандемии в Европе медиков посетили на 1,5 миллиона меньше людей с диагнозом "рак", чем раньше. Кроме того, хирургическую помощь или химиотерапию вовремя не провели каждому второму больному.

Также не было сделано около ста миллионов скрининговых обследований. В результате не удалось выявить порядка миллиона случаев онкологии. По этой причине в сравнении с допандемийными показателями постановка диагноза стала происходить на более поздней стадии рака у большего числа пациентов.

Эксперты также отмечают, что пандемия негативно отразилась на исследованиях в области онкологии. На фоне строгих ограничительных мер по коронавирусу приостанавливалась работа многих лабораторий. Клинические испытания также отменялись или переносились.

Растет выявляемость

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Когда европейские ученые употребляют выражение "эпидемия рака", речь идет не о том, что люди станут чаще болеть. Разговор ведется о том, что вырастет выявляемость, рассказал проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог Максим Рыков.

У рака четыре стадии. Ранними считаются первая и вторая, которые протекают бессимптомно. На этом этапе онкологию чаще всего обнаруживают во время планового обследования.
Максим Рыков
проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог

"Предполагаю, что из-за пропущенных скринингов в период пандемии выросло число пациентов, у которых обнаружили рак с третьей стадией и выше, когда пациент уже не мог игнорировать появившиеся симптомы и обращался к врачу", – сказал онколог.

Диагноз "онкология" ставится пожизненно, обратил внимание Рыков.

При этом со многими онкологическими заболеваниями, особенно на первой и второй стадиях, пациенты могут и часто достигают ремиссии.
Максим Рыков
проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог

По его словам, случаи ремиссии бывают и при четвертой стадии. Но они крайне редки и, как правило, нестойкие, то есть рецидив развивается в пределах одного года.

Крайне важно проходить скрининги и профилактические осмотры с учетом того, что онкология проявляется на поздних стадиях, объясняет эксперт. Он перечислил общие для всех онкологических заболеваний симптомы. "Беспричинное снижение массы тела, лихорадка с температурой 37,5 градуса, снижение аппетита, беспричинная выраженная утомляемость, ночная потливость и бессонница", – отметил Рыков.

По его словам, если человек в течение нескольких дней сталкивается одновременно с двумя из этих симптомов, особенно с повышенной температурой, – это повод обратиться к врачу.

Существуют и другие проявления онкологии – в зависимости от локализации опухоли. Например, при раке легкого во время кашля в мокроте могут появиться следы крови. Частым проявлением опухолей головного мозга является головная боль, тошнота и рвота, которая приносит облегчение, что пациентами и нередко врачами трактуется как заболевание ЖКТ, предупредил врач. Следует помнить, что у рака нет специфических симптомов, которые характерны только для злокачественных заболеваний, заключил онколог.

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