Врач рассказала, какие сладости особенно опасны для здоровья

В России в третьем квартале выросло потребление сладкого, отмечают аналитики. В частности, спрос увеличился на батончики и шоколад. Рассказываем подробности и выясняем, какие десерты являются наиболее вредными для организма, а также как справиться с зависимостью от них.



Налегли на сладкое

В третьем квартале 2023 года жители РФ стали потреблять больше сладкого в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. К таким выводам пришли аналитики, оценив продажу конфет, батончиков и шоколада более чем в 65 000 торговых точках по всей стране.

"Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров", – заявили эксперты.

Отмечается, что граждане на 25% чаще приобретали батончики. Что касается шоколада, то здесь прирост на 14%, а конфет – на 3%. При этом цена батончиков, по данным аналитиков, снизилась на 13% (до 36 рублей).





Дарья Жигалина аналитик Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение... Также роль мог сыграть даунсайзинг – уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них.

Жигалина уточнила, что в этом и прошлом годах пик по числу продаж сладкого в третьем квартале пришелся на сентябрь. По мнению эксперта, вероятно, такой результат продиктован празднованием Дня знаний, поскольку россияне приобретают сладости в качестве подарка. В результате продажи батончиков в первый месяц осени 2023 года увеличились на 37%, шоколада – на 32%, конфет – на 3%.



Побороть зависимость

К самым опасным для здоровья сладостям относятся вафли, карамель и батончики. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Леденцы, вафли, батончики, которые не содержат много шоколада, а наоборот, в них большое количество ароматизаторов, сахара. Например, в вафлях много трансжиров, а в леденцах или карамели – сплошной сахар", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Транжиры и сахар разрушают клеточные мембраны. Происходит засахаривание белка, и он уже не может выполнять свои функции. Следовательно, сбиваются обменные процессы. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается уровень холестерина, образуются бляшки, дальше инсульты и инфаркты.

С зависимостью от сладкого можно бороться разными способами. Но в первую очередь важно понять причины ее появления. Например, в случае с инсулинорезистентностью следует добавить в рацион пищу, содержащую хром, например морепродукты.

"Если же причиной стал недостаток серотонина, то включить еду, богатую триптофаном: индейку, бананы, кисломолочные продукты, томаты. Если же имеются проблемы с щитовидной железой, то йод и селен. Их можно найти в морепродуктах и бразильских орехах", – добавила Соломатина.

Также рекомендуется заменить привычные сладости на полезные. Например, отдать предпочтение пастиле, зефиру, натуральному мармеладу и сорбетам.

