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12 ноября, 21:31

Общество

Рост потребления сладкого зафиксировали в России в третьем квартале 2023 года

Фото: 123RF/alexshyripa

В третьем квартале 2023 года россияне стали чаще приобретать сладости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет".

"Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров", – говорится в сообщении.

Специалисты, проанализировав продажи 65 тысяч российских точек, выяснили, что батончики покупали на 25% чаще, чем за аналогичный период 2022 года, шоколад – на 14%, конфеты – на 3%.

При этом стоимость, например, шоколада выросла на 1%. Батончики упали в цене на 13%, а стоимость за килограмм конфет осталась прежней – 144 рубля.

До этого в Москве начали выпускать килограммовые плитки полезного шоколада. Они не содержат сахара, трансжиров и молока. Новинка создается из какао-масла с орехами и ягодами, а также на молоке из кешью.

Москва стала самой сладкой точкой на карте страны

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