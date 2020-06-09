Москвичи рассказали, на что потратят первый день без самоизоляции

С 9 июня Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, график пропусков и вместе с ними график прогулок в Москве. С сегодняшнего дня также постепенно начнут открываться многие общественные заведения, ушедшие в отпуск на период пандемии. Но самое главное – москвичи смогут покинуть свои квартиры в любое удобное время. Рассказываем, как жители города проведут первый день без ограничительных мер.

"Ужасно соскучился по родителям"

Фото: предоставлено героем материала

"Я поеду к своим родителям. Я ужасно по ним соскучился. Мы не виделись с середины марта, хотя живем совсем недалеко. Все время изоляции я помогал бабушке и дедушке с продуктами и другими делами по дому. Им взаперти совсем тяжело было. И вот теперь – свобода. Я рад, что наконец-то можно поехать к родителям и обнять их".

Андрей Бурков, 24 года, актер, район Кунцево

"Жизнь вернется в норму"

"Как закончу с работой, пойду выгуливать кошку. На карантине можно было только с собаками на улице тусоваться. Моя кошка тяжело переживала эту дискриминацию. Пойдем с ней, посидим на лавочке, сходим за кормом, возможно, даже погоняем птиц, если нам повезет. А вообще окончанию режима самоизоляции я рад. Может быть, скоро жизнь вернется в докарантинную норму".

Владимир Чикало, 29 лет, руководитель проектов в банке, район Орехово-Борисово

"Снова будем путешествовать"

"Для меня снимется самоизоляция только тогда, когда откроют летнюю веранду моего любимого ресторана. На время самоизоляции мы приостановили свою деятельность за невозможностью собирать людей, а скоро как разрешат! Снова начнем свои проекты, будем путешествовать по городам, собираться с друзьями из разных городов и вспоминать, как встречались в Zoom и общались в Skype во время пандемии".

Екатерина, 32 года, работает в сфере event, район Хамовники

"Буду просто ходить"

Фото: предоставлено героем материала

"Я сегодня весь день буду ходить. Не куда-то, а просто выйду из подъезда и пойду. Для меня тут есть принцип. Прямо перед самоизоляцией мне подарили фитнес-браслет с шагомером. А по квартире много не находишь. Вот я и хочу наверстать свои тысячи шагов, чтобы подарок наконец выполнил свое предназначение".

Николай Ковпинец, 29 лет, сценарист, район Аэропорт

"Снова буду защищать людей"

"Я очень рад, что самоизоляцию сняли. Наконец-то я начинаю работать. Суды открыты, начну выигрывать дела и защищать своих клиентов. Наконец-то поеду в гости к родственникам. А еще обязательно погуляю по моей любимой Москве: схожу на Красную площадь, пройдусь по Камергерскому переулку и буду ждать, когда откроются веранды. И я смогу за чашкой вкусного кофе встретиться со своими друзьями".

Давид, 30 лет, адвокат

"Наконец-то без пропуска"

"Я участвую в донорской программе. И наконец поеду в клинику без пропуска. Теперь не придется в последний момент в два часа ночи заказывать пропуск и, как только вижу сотрудников полиции, думать, все ли у меня с ним хорошо и где лежит мой цифровой код. Вот это по-настоящему свобода! А еще я сегодня большое мороженое съем! Прямо на улице. Вот такие будут развлечения".

Василий Фролов, 24 года, аналитик, район Кунцево



Фото: предоставлено героем материала

"Вылечу зубы"

"Для меня глобально ничего не меняется. Самоизоляция в моем случае закончится тогда, когда отменят необходимое ношение маски, раньше на работу я не вернусь. Но поэтапное окончание – это уже что-то. Можно будет постричься и вылечить зубы. Этим и займусь".

Дмитрий Мешков, 23 года, программист, район Марьино

"Пока посижу дома"

Фото: предоставлено героем материала

"Вне зависимости от того, что с завтрашнего дня снимают самоизоляцию, я в ближайшее время не планирую выходить из дома. Очень хотелось бы полететь в Сочи, но, к сожалению, только после 25 июня там можно будет официально бронировать отели. И я точно до 25 июня просижу дома. Я по-прежнему переживаю об этой заразе, которая кружит вокруг нас. Возможно, мы поедем в Питер, но, правда, по рабочим вопросам.

А вообще я очень жду, когда начнутся мероприятия. У нас планируются большие сольные концерты в ноябре, нам расслабляться некогда. Теперь мы точно понимаем, что все запланированное нами точно состоится!"

Иван, 30 лет, менеджер артистов

"Полежу. В тишине"

Фото: предоставлено героем материала

"Я донор, сегодня наконец пойду сдавать кровь. В последние месяцы по понятным причинам центры крови испытывают большой дефицит в компонентах крови. Надеюсь, скоро эта ситуация улучшится. А еще есть вариант, что впервые за несколько месяцев я проведу дома спокойный вечер в одиночестве. Моя девушка в честь снятия ограничений отправится вместе с нашим котенком на его первую прогулку на улицу. А я полежу. В тишине".

Павел Проскурин, 30 лет, банковский аналитик, Саларьево

"Хочу чувствовать ветер, солнце"

"Снятие самоизоляции для меня было несколько неожиданно. Я организатор экскурсий для мам с детьми, и многие мои мамочки еще в марте арендовали дома и обеспечили себе препровождение за городом. Многие разъехались и пока возвращаться в город не планируют.

Музеи тоже открываются, но мы пока ничего не планируем по экскурсиям, перенесли все на август. Я бы очень хотела посетить любимые места в городе, и в ближайшее время я отправлюсь в любимую кофейню, которая находится в центре города. Просто выйду погулять со своими детьми – а у меня их двое – в парк, ни о чем не думая, особенно об опасности. Хочу просто гулять, чувствовать ветер, солнце. И чтобы дети бегали, резвились, потому что мы, конечно, долго просидели дома. Еще в ближайших планах отправиться в путешествие по городам России. Мы любим по России путешествовать, и сейчас для этого прекрасное время".

Юлия, 34 года, живет в Пресненском районе

"Список дел: ходить, ходить, ходить"

Фото: предоставлено героем материала

"Я сегодня наконец пойду на работу. Очень скучаю по коллективу, по обществу, по дороге от метро до офиса – да вообще по любой дороге, кроме той, что возле дома. Я весь вечер представляла: выйду из метро, зайду в любимую кофейню по пути, возьму стаканчик капучино навынос – все, естественно, в компании солнца и под музыку из "Ла-Ла Ленда". Дойду до офиса, встречу коллег – и мы снова пойдем за кофе. У меня список дел на целый день готов: ходить туда, ходить обратно, просто ходить".

Анастасия Еремина, 24 года, журналист

Конец самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках постепенного выхода из самоизоляции с 9 июня к работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Собянин подчеркнул, что к обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции.

Помимо этого, с 9 июня москвичи снова могут посещать городские кладбища. С 16 июня снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляется работа библиотек, риелторских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств. Москвичи смогут посещать музеи, выставочные залы и зоопарки, а также спортивные мероприятия при заполняемости трибун не более чем на 10%.

Со следующей недели в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита. С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. С этого же дня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. К обычной жизни вернутся детские сады и учреждения социальной защиты населения. Также с 23 июня дети смогут вновь играть на площадках, а спортсмены – заниматься на уличных тренажерах.

Однако масочный режим продолжает действовать в столице. Несмотря на снятие карантинных мер, пользоваться отсутствием ограничений необходимо аккуратно, с умом и без риска для здоровья.

Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова