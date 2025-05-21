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21 мая, 17:34

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Эксперт Храпылина предложила увеличить число бюджетных мест для технических профессий

"Индустриализация 2.0": зачем нужно регулирование платного набора в вузах

Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании платного обучения в вузах. Как новая система будет работать на практике и какой эффект она может дать, разбиралась Москва 24.

Новое качество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет Федерации одобрил закон, который позволит правительству устанавливать предельный объем платных мест в университетах с 1 сентября 2025 года. Также кабмин сможет определять, на какие профессии можно будет учиться с помощью льготных кредитов под 3% годовых.

Одна из авторов документа, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула во время пленарного заседания, что речь идет о повышении качества обучения.

Настолько много стали принимать на платное образование целый ряд вузов, где нет условий для качественного образования. Не хватает аудиторий, нет достаточно квалифицированного профессорско-преподавательского состава, нет необходимых лабораторий и так далее, общежитий <…>. Речь идет о качестве, никакого механистического подхода, количественного не будет.
Валентина Матвиенко
председатель Совфеда

Распределять платные места в вузах будет комиссия по научно-технологическому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщил ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, оценивать каждую специальность будут по трем критериям: количество средних баллов ЕГЭ у поступивших и число участников олимпиад, обязательное трудоустройство и размер зарплаты.

Однако депутат Госдумы Алексей Нечаев в своем телеграм-канале предположил, что вместо решения кадровых проблем новая система приведет к росту цен на образование.

По сути, расплачиваться за нехватку инженеров будут те, кто к этому вообще не имеет отношения. <...> Если человек хочет выучиться на юриста, он найдет способ. Вопрос: где? Нормальные вузы с таким законом работать не смогут – останутся Блиновские с марафонами желаний и шараги, которые показывают лекции с Ютуба и выдают любой диплом.
Алексей Нечаев
депутат Госдумы

В то же время первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил ТАСС, что закон никак не скажется на плате за обучение. Он пояснил, что университет устанавливает цену с учетом нормативов, программ подготовки, бренда заведения и ситуации на рынке.

Важный кадр

Фото: 123RF/kasto

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил Москве 24, что регулирование платного приема в университеты позволит удовлетворить потребности российской экономики. Сейчас же на рынке труда сложился дисбаланс спроса и предложения.

Не хватает инженеров, программистов, биологов, химиков, физиков. А они нужны, чтобы осуществлять индустриализацию 2.0. И если поставить вузам задачу ориентироваться на эти направления, у нас появится больше специалистов. В то же время мера сократит гуманитарные кадры, количество которых избыточно, – и из-за этого они не могут устроиться работать.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт предположил, что количество платных мест будет зависеть от мониторинга Минтруда и Минэкономразвития. Ведомства определят, какие специальности наиболее востребованы, и направят данные в Минобрнауки. А оттуда данные о необходимом числе абитуриентов разошлют в вузы.

"При этом речи о том, что не получится поступить на желаемую специальность, не идет. Просто увеличится конкурс: условно было 100 тысяч платных мест, а станет 50 тысяч. Отберут тех, кто является самым подготовленным", – подчеркнул Сафонов.

А вот профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина в разговоре с Москвой 24 выразила мнение, что новая система не изменит ситуацию с дефицитом рабочих специальностей. Однако саму идею, что этих профессионалов должно стать больше, эксперт назвала правильной.

Гораздо эффективнее будет оказывать учащимся технических направлений преференции. Почему бы, например, не выделять им больше бюджетных мест? Ведь во времена СССР, в период индустриализации, те же сталевары, металлурги имели гораздо более высокие зарплаты и пенсии, чем остальные, а их обучение проходило за счет государственных инвестиций.
Любовь Храпылина
профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС

"Работодатели тоже должны делать все, чтобы дать потенциальным кадрам понять, насколько они ценятся, насколько у них может быть хорошая материальная основа", – считает профессор.

Также эксперт добавила, что для развития экономики значение имеет не количество абитуриентов на приоритетных направлениях, а их качество. Поэтому вузам следует предъявлять к студентам более строгие требования: тогда они будут лучше учиться и выпускаться с полезными знаниями и умениями, заключила Храпылина.

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