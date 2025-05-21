Эксперт Храпылина предложила увеличить число бюджетных мест для технических профессий

Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании платного обучения в вузах. Как новая система будет работать на практике и какой эффект она может дать, разбиралась Москва 24.

Новое качество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет Федерации одобрил закон, который позволит правительству устанавливать предельный объем платных мест в университетах с 1 сентября 2025 года. Также кабмин сможет определять, на какие профессии можно будет учиться с помощью льготных кредитов под 3% годовых.

Одна из авторов документа, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула во время пленарного заседания, что речь идет о повышении качества обучения.





Валентина Матвиенко председатель Совфеда Настолько много стали принимать на платное образование целый ряд вузов, где нет условий для качественного образования. Не хватает аудиторий, нет достаточно квалифицированного профессорско-преподавательского состава, нет необходимых лабораторий и так далее, общежитий <…>. Речь идет о качестве, никакого механистического подхода, количественного не будет.

Распределять платные места в вузах будет комиссия по научно-технологическому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщил ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, оценивать каждую специальность будут по трем критериям: количество средних баллов ЕГЭ у поступивших и число участников олимпиад, обязательное трудоустройство и размер зарплаты.

Однако депутат Госдумы Алексей Нечаев в своем телеграм-канале предположил, что вместо решения кадровых проблем новая система приведет к росту цен на образование.





Алексей Нечаев депутат Госдумы По сути, расплачиваться за нехватку инженеров будут те, кто к этому вообще не имеет отношения. <...> Если человек хочет выучиться на юриста, он найдет способ. Вопрос: где? Нормальные вузы с таким законом работать не смогут – останутся Блиновские с марафонами желаний и шараги, которые показывают лекции с Ютуба и выдают любой диплом.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил ТАСС, что закон никак не скажется на плате за обучение. Он пояснил, что университет устанавливает цену с учетом нормативов, программ подготовки, бренда заведения и ситуации на рынке.

Важный кадр

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил Москве 24, что регулирование платного приема в университеты позволит удовлетворить потребности российской экономики. Сейчас же на рынке труда сложился дисбаланс спроса и предложения.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Не хватает инженеров, программистов, биологов, химиков, физиков. А они нужны, чтобы осуществлять индустриализацию 2.0. И если поставить вузам задачу ориентироваться на эти направления, у нас появится больше специалистов. В то же время мера сократит гуманитарные кадры, количество которых избыточно, – и из-за этого они не могут устроиться работать.

Эксперт предположил, что количество платных мест будет зависеть от мониторинга Минтруда и Минэкономразвития. Ведомства определят, какие специальности наиболее востребованы, и направят данные в Минобрнауки. А оттуда данные о необходимом числе абитуриентов разошлют в вузы.

"При этом речи о том, что не получится поступить на желаемую специальность, не идет. Просто увеличится конкурс: условно было 100 тысяч платных мест, а станет 50 тысяч. Отберут тех, кто является самым подготовленным", – подчеркнул Сафонов.

А вот профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина в разговоре с Москвой 24 выразила мнение, что новая система не изменит ситуацию с дефицитом рабочих специальностей. Однако саму идею, что этих профессионалов должно стать больше, эксперт назвала правильной.





Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Гораздо эффективнее будет оказывать учащимся технических направлений преференции. Почему бы, например, не выделять им больше бюджетных мест? Ведь во времена СССР, в период индустриализации, те же сталевары, металлурги имели гораздо более высокие зарплаты и пенсии, чем остальные, а их обучение проходило за счет государственных инвестиций.

"Работодатели тоже должны делать все, чтобы дать потенциальным кадрам понять, насколько они ценятся, насколько у них может быть хорошая материальная основа", – считает профессор.

Также эксперт добавила, что для развития экономики значение имеет не количество абитуриентов на приоритетных направлениях, а их качество. Поэтому вузам следует предъявлять к студентам более строгие требования: тогда они будут лучше учиться и выпускаться с полезными знаниями и умениями, заключила Храпылина.

