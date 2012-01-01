Экономист Беляев перечислил основные риски при вложении денег в криптовалюту

В столице десятки вкладчиков второй день подряд пытаются взять штурмом офис криптобиржи Beribit в "Москва-Сити". Они требуют вернуть активы, которые компания заморозила несколько дней назад. Со слов потерпевших, речь идет о потерях в сотни миллионов рублей. Рассказываем подробности и разбираемся, почему вложения в криптовалюту считаются рискованными.



"Недоступны для вывода"

Фото: Москва 24

Первые недовольные клиенты, по данным СМИ, пришли к офису Beribit в "Москва-Сити" еще утром 26 апреля. Около 50 человек требовали вернуть их активы, которые компания заморозила несколько дней назад. Штурм офиса продолжился и ночью. Сообщалось, что сотрудники компании сделали попытку убежать через черный ход, но их вернули обратно. Со слов потерпевших, по разным оценкам, сумма ущерба может составлять около 400 миллионов рублей. Ряд вкладчиков написали заявление в полицию.

"Мы находимся здесь кто-то уже сутки, кто-то больше суток... Средства, которые находились на нашем балансе <...>, у нас недоступны для вывода. Мы приехали, хотели выяснить, в чем дело, отстоять наши права. Мы были настроены решительно, что не уйдем, пока не получим свои деньги", – рассказал телеканалу Москва 24 Аслан.

В свою очередь, в Beribit сообщили, что на платформе временно не действует вывод и пополнение средств, поскольку новое руководство компании обнаружило несоответствия в балансовой отчетности. К вечеру 27 апреля криптобиржа анонсировала начало выплат.





из сообщения в телеграм-канале Beribit Мы рады поделиться новостью о том, что биржа начала выполнение своих обязательств относительно выплаты средств. Первая группа клиентов уже получила выплаты на указанные реквизиты.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в офис Beribit прибыла скорая. Помощь потребовалась нескольким вкладчикам, которым стало плохо. Кроме того, отмечается, что на место трижды приезжала полиция.



Опасное вложение

Фото: Москва 24

Россиянам не стоит вкладываться в криптовалюту, поскольку такой инструмент несет определенные риски. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Криптовалюта подвержена различным волнам спроса и предложения. Она абсолютно не устойчива, поэтому вкладывать туда деньги – подвергать себя риску. Конечно, есть вероятность, что стоимость единицы возрастет, но точно так же велика опасность, что она может обрушиться и вы просто потеряете свои вложения", – подчеркнул специалист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Также криптовалюта опасна тем, что может быть использована для выполнения теневых и криминальных операций, которые не подлежат контролю со стороны денежных властей.

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, криптовалюта является денежным суррогатом и в настоящий момент никак не контролируется.

"Криптоактивы в большинстве стран считаются не полноценными платежными средствами, а денежными суррогатами. В том числе и в России. Из-за того что криптовалюты не воспроизводятся единым эмиссионным центром, то есть Центральным Банком, получается, они находятся в бесконтрольном состоянии", – пояснил специалист в разговоре с Москвой 24.

Желающим приумножить свои накопления он порекомендовал обратить внимание на другие финансовые инструменты. Эксперт посоветовал разделить общий объем денег и вложить их в разные активы.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Часть средств должна находиться в безрисковых активах, например в депозитах в рублях, которые сегодня дают большие проценты дохода. Можно рассмотреть покупку государственных облигаций. Часть средств может быть вложена в рисковые активы, в которых при этом колебание цены не так сильно заметно и имеется высокая доходность. К примеру, это могут быть акции российских компаний-эмитентов. Часть денег может находиться в золоте или фондах недвижимости.

Андрей Бархота отметил, что при вложении средств в несколько разных активов можно получить сбалансированный вариант, который хорошо покажет себя в динамике как на горизонте 6–12 месяцев, так и нескольких лет.

