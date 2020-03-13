Когда нужно менять зимнюю резину в 2020 году

Весенняя погода в Москве до сих пор неустойчивая: снег на дорогах не лежит уже давно, но к выходным в столице обещают очередные заморозки. Тем не менее автолюбители уже несколько недель задумываются о смене зимней резины на летнюю, чтобы не портить шины, пригодные для льда и снега на дорогах. Рассказываем, пришло ли время менять колеса и как еще можно подготовить автомобиль к теплой погоде.

По регламенту положено

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Автомобилисты Москвы большую часть зимы думали о смене резины: время года выдалось необычно теплым, практически бесснежным. Останавливала владельцев машин не только погода с периодическими внезапными заморозками.

В России действует технический регламент Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств"), согласно которому для каждого сезона у автомобиля должна быть определенная резина.

Выдержка из пункта 5.5 регламента: "Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами... в зимний период (декабрь, январь, февраль)".

"Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами... в зимний период (декабрь, январь, февраль)".

По словам юриста Льва Воропаева, автомобилисты обязаны следовать регламенту, однако никакого наказания за его нарушение в Административном кодексе не предусмотрено. "В теории оно, наверное, может быть. Но только если случится какое-то происшествие с последствиями, за которые установлена уголовная ответственность, и если эксперт докажет, что причиной ДТП стала несоответствующая резина. Но это только в теории. Для обывателя никаких санкции нет", – объяснил собеседник Москвы 24.

Когда переобуваться в 2020 году

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В то же время переобуть автомобиль стоит не только потому, что так положено по регламенту. Зимние шины на асфальте и при высокой температуре воздуха теряют свои свойства. "Например, из-за шипов появляется расстояние между асфальтом и самой резиной, автомобиль уже тормозит хуже", – объяснил автоэксперт Константин Лигачев.

Кроме того, использование зимней резины не по погоде приведет к тому, что такие колеса долго не прослужат: мягкие зимние шины на асфальте стираются значительно быстрее, а из шипованных покрышек просто выпадают шипы.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт В идеале для каждого вида зимней резины должна быть своя погода и условия. Если температура ноль и дороги убрали от снега, то вам в помощь обычные зимние шины. Если уборка дороги плохая, на асфальте снежный накат и каша, тогда шипы.

Однако торопиться менять резину тоже не стоит. "Самое страшное в переходный период между сезонами – это лед. Причем опасен не сам лед – его хотя бы видно. Угрозу представляют так называемые языки льда, которые образуются там, где постоянное трение. Где есть температура, там всегда будет накатан лед. А это самые потенциально опасные места – перекрестки, светофоры, пешеходные переходы", – отметил в беседе с Москвой 24 автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. Он добавил, что такие опасные зоны как раз появляются из-за внезапных, чаще всего ночных заморозков.

Поэтому для смены резины важна устойчиво положительная температура. "Причем лучше обращать внимание не на среднесуточные, а на ночные показатели. Когда хотя бы в течение недели ночная температура будет +5 и выше, тогда можно смело отправляться на шиномонтажку", – добавил Бахарев. Причем для любых видов зимней резины это правило одинаковое.





Владимир Бахарев автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Да, теплая погода стоит давно. Но не стоит торопиться менять резину, чтобы не портить колеса. Самое страшное, что с ними могло произойти, уже случилось за эту теплую московскую зиму. Поэтому плюс-минус три дня ничего не изменят.

Но вы хотите спасти свойства своих зимних покрышек и решили переобуть авто раньше времени? Будьте готовы не брать автомобиль в случае ночных заморозков и внезапных снегопадов, которые совершенно не исключены в марте. Движение по льду на летней резине крайне небезопасно.

Как хранить резину

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В первую очередь стоит оценить состояние покрышек. Пришедшие в негодность лучше сразу выкинуть. При этом необязательно сразу приобретать новые, это может подождать. Главное, чтобы пришедшая в негодность резина не стала сюрпризом во время первых осенних заморозков.

С шипованными колесами можно не торопиться расставаться. Такую резину можно отнести на дошиповку: новые шипы вставят в отверстия, где были старые, только с более широкими шляпками, чтобы не выпали.

Целые колеса отправятся на балкон или в гараж. Место хранения не так важно: по мнению экспертов, резина не должна пострадать ни на холоде, ни под дождем, а вот от солнца колеса лучше прикрыть. Но самое главное – хранить резину в горизонтальном положении.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Если резина будет стоять, за длительный срок она деформируется, приобретет форму яйца, привести ее в исходное состояние будет крайне сложно. Сложите покрышки стопкой. Только не забывайте их время от времени менять местами – верхнюю класть вниз, например, чтобы одинаково распределить давление на каждую.

Также необязательно хранить колеса в целофане. Попов уверен, что без него даже лучше: "Влага, которая в нем собирается, резине не страшна. Но, мне кажется, есть риск, что там заведутся какие-нибудь паразиты, питающиеся неорганикой".

Готовим автомобиль к смене сезонов

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Весна – пора обновлений в природе. Это повод для автолюбителей подготовить к новой погоде и своего коня.

"Весной начнет работать кондиционер в автомобиле, так что не забудьте промыть радиатор, так как он за зиму забивается. Также, если необходимо, добавьте фреон", – поделился опытом Лигачев. Он также предложил прочистить и салонные фильтры, через которые осуществляется циркуляция воздуха в машине.

Также стоит обратить внимание на ковролин под ногами. "Если зима была с большим количеством осадков, не всегда вода сохраняется на резиновых коврах, часть обязательно попадает на ковролин. Я практикую доставать коврики и сушить ковролин феном, чтобы избавиться от этой влаги", – рассказал Попов.

Некоторые автолюбители к смене сезонов приобщают и плановый техосмотр. Это необязательная процедура – необходимость в ТО оценивается по пробегу машины, однако чувство обновления у части владельцев весной распространяется и на автомобиль.

Ну и в конце помойте автомобиль: смойте зимний налет, следы от ремонтных работ и отправляйтесь в весну на блестящем железном коне.