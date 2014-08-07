Лучший пожарный Москвы Лемешкин: "О страхе нам думать некогда"

Александр Лемешкин. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Москве

Они ежедневно борются со стихией, усмиряют огонь и спасают жизни. Что остается "за кулисами" работы сотрудника пожарной охраны?

Корреспондент M24.ru пообщался с победителем конкурса на звание лучшего пожарного города, Александром Лемешкиным. Он рассказал нам, сколько весит его рабочее оборудование, кто готовит еду на весь отряд и почему в пожарной охране куда интереснее, чем в службе безопасности.

- Александр, вы работаете пожарным чуть меньше года. Как за столь короткое время удалось стать лучшим в профессии?

- Я спортсмен, с детства занимаюсь легкой атлетикой. Руководство пожарной охраны это сразу заметило – вот и решили попробовать меня в пожарно-прикладном спорте. Пробежался, показал неплохие результаты. Меня начали готовить к конкурсу, и за месяц мы пришли к тому результату, который я выдал на смотре. Неожиданно, но так получилось.

- А чем вы до этого занимались?

- Около 12 лет работал в службе безопасности. Там тоже физической подготовке уделялось большое внимание. Так что в мои 38 лет со спортом у меня все здорово.

- Что же подтолкнуло сменить сферу деятельности?

- В службе безопасности все было однотипно. Работа с оружием, немного теории, рукопашный бой. И все.

В пожарной части у меня работают друзья, они часто рассказывали, как там интересно. Послушал их и тоже решил попробовать себя. Подумал – чем я хуже? Друзья пригласили, я устроился. Пошел уже восьмой месяц моей работы.

Александр Лемешкин. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Москве

- То есть, на прошлой работе было скучно?

- Здесь размах больше. Например, не успев прийти, я попробовал стать лучшим пожарным. Сейчас играю в футбол за отряд, вчера мы вышли из группы. Я слышал, что есть и настольный теннис, и плавание.

- Соревнования проводятся среди пожарных из разных частей?

- Да. И по разным дисциплинам. Мне все это очень по душе.

Кроме того, тренировки в пожарной охране интереснее, чем в службе безопасности. В дымокамере практикуемся, на чистом воздухе. Есть самоспасение – когда с четвертого этажа по веревке нужно спуститься.

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- Помните свой первый пожар? Чувствовали страх огня, стихии? Или, может, была боязнь сделать что-то не так?

- Нет, страха не было. Во-первых, пожар был не очень крупный – возгорание в двух гаражах. Опытные ребята из команды подсказывали, что делать, я ориентировался на них, слушал начальника караула. К тому же, мы так быстро все потушили, что испугаться я просто не успел.

Хотя, когда мы еще сидели в автомобиле, я, признаюсь, нервничал. Естественно: первый пожар! Командир звена говорил: "Не переживай, слушайся меня, выполняй команды. Главное – держаться нас троих, не уходить ни вправо, ни влево, не отлучаться, слушать и выполнять все, что я говорю. Если ты это сделаешь, все будет хорошо".

Впрочем, даже если ты нервничаешь, стоит выйти из машины – и все проходит. Ты просто тушишь пожар, смотришь на коллег, делаешь как все, стараешься вспоминать теоретические моменты. Все мысли – в работе. Некогда думать о страхе. Нужно быстро делать все для того, чтобы пламя не распространилось по помещению. Об огне как об опасной стихии начинаешь думать только после самого пожара.

По прибытии в часть после пожара, когда идет разбор действий, думаешь: "О, а ведь мы там были, а он горел, там баллоны газовые находились…". Но это тоже буквально на несколько минут.

- Что это за разбор действий?

- После каждого выезда в части начинается дискуссия между сотрудниками. Все рассказывают, что и как делали, какие операции выполняли, были ли допущены ошибки.

- Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать пожарный?

- Думаю, главное – это мужество. Второе – честность. Вот, допустим, горит квартира. В ней – имущество. Честный человек никогда чужого не возьмет, пройдет мимо. В пожарные, как правило, набирают благородных людей.

Александр Лемешкин ( в центре). Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Москве

- А есть ли какие-то новые качества, которые вы приобрели за время работы пожарным?

- Научился оказывать первую помощь. Теперь, когда еду за рулем, если что, не дай бог, на дороге случится, смогу сразу остановиться, оказать помощь.

- Крупных пожаров вам тушить пока не приходилось?

- Нет. Наверное, это даже хорошо, что за такой период – восемь месяцев – у нас не было крупных пожаров. Хотелось бы, чтобы их и вовсе не было! Пусть случаются мелкие возгорания, с которыми мы быстро справляемся. Тогда все окажутся довольны - и горожане, и сами пожарные. (смеется)

- Даже если пострадавших нет, пожар – это ведь все равно трагедия. Сгорел дом, пропали вещи и так далее. Как постоянные встречи с чужим горем отражаются на собственной вашей жизни?

- После большинства пожаров подходят люди – собственники квартир, руководство гаражей – и благодарят нас. Говорят спасибо за то, что оперативно приехали, спасли имущество, не дали распространиться огню. Это очень приятно. От подобных слов еще больше хочется работать, причем быстро и качественно.

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- То есть, абсолютно никаких негативных эмоций не остается?

- Я стараюсь не думать о негативе, наоборот, рассматриваю происходящее с положительной стороны. Но у всех все индивидуально. Отношение зависит от человека.

- Что изменилось в вашей жизни, когда вы стали спасателем?

- Появилась гордость за себя. Что я такой, что я могу, что я оказываю помощь людям. Уверенности стало больше. Я горд, что работаю спасателем, что наш труд приносит пользу.

- Спасение людей – главное, что приносит удовлетворение пожарному?

- Это в первую очередь. Во вторую – мы спасаем из огня имущество. Бывает, горит дом, хозяева просят найти что-то, вынести. Как правило, это документы – о драгоценностях или деньгах пострадавшие меньше думают. Ну и, конечно, животных просят спасти – кошек, собак.

- Вы находили?

- Я нет, мне пока не доводилось тушить дома, где были питомцы, но от коллег слышал. Рассказывают, стоит бабушка и просит: "Главное – кошечку вытащить оттуда!".

Обычно спасение животных проходит успешно. Они ведь находят, куда спрятаться от огня. Мяукают, гавкают. Ребята заходят, берут за пазуху и выносят.

- Как думаете, вы смогли бы сменить сферу деятельности еще раз?

- Уже нет. Мне нравится то, что я делаю.

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

- В какой момент вы поняли, что это – ваше?

- Уже в первые два-три месяца, когда только начал заниматься теоретической и практической подготовкой и вливался в коллектив. Я увидел, какая у ребят дружная команда, как они приходят друг другу на помощь, подсказывают что-то. Мне все это понравилось. К тому же, я считаю работу спасателя мужественной. Потому что кто, если не мы? (улыбается)

- А как организованы ваши дежурства? Я слышала, что пожарный работает сутки через трое.

- Да, у нас дежурство круглосуточное, сутки через трое. Есть свой распорядок дня. С утра, в 9.00, построение и развод караулов, потом – прием дежурства у предыдущей бригады. Проверяем оборудование, ставим автомобиль на место и уходим на теоретические занятия. Это если нет выездов, конечно.

Теоретическая часть – до обеда. Потом идет практика, отработка различных нормативов: по вязанию веревки, по самоспасению. Занятия проводит начальник караула.

- Организованы ли как-то обеды, завтраки, ужины?

- Если нет никаких вызовов, то час-полтора отводится на каждый прием пищи. Еду, как правило, приносим сами. В части стоит два холодильника, плита, на которой можно что-то приготовить, микроволновые печи.

Некоторые сотрудники любят готовить. Когда они делают что-нибудь особенно вкусное, мы угощаемся! (улыбается)

- Считай, на всех стараются.

- Прием пищи у нас групповой, поодиночке никто не ест. Как правило, садимся за большой стол, пробуем друг у друга пищу. Все поедят всего понемногу – и довольны.

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

- Расскажите об оборудовании, которым пожарные пользуются. Я слышала, что оно очень тяжелое…

- Как правило, тяжелое, хотя все зависит от того, какое именно это оборудование. Гидравлические инструменты, бензорезы, бензопилы прилично весят. Каждый пожарный сначала проходит на них обучение, узнает, как чем пользоваться.

Есть оборудование, которое может весить до 50 килограмм. Например, дымосос, который находится на специальном автомобиле, очень тяжелый. Один человек его не поднимет. Переносят и устанавливают вдвоем-втроем.

Остальное оборудование весит в среднем до 15-25 килограмм. Для мужчины это не так тяжело. Хотя, конечно, все зависит от конкретного пожара. Если загорание произошло на 10-11 этаже, то сложнее: нужно ведь со всем этим грузом идти по лестнице пешком. Поэтому и проводятся физические тренировки – чтобы люди всегда были готовы к нагрузкам. Мы ведь все переносим на себе, плюс, работаем в боевке. Еще один осложняющий параметр – температура. Все это сложно, физподготовка играет огромную роль.

- Насколько удобно пользоваться пожарными инструментами? Вы быстро к ним привыкли?



- Привыкаешь, по сути, еще во время обучения. Знакомишься с оборудованием.

К примеру, есть воздушный баллон, а есть кислородный. Воздушные достаточно легкие и с ними удобно работать, но воздуха хватает всего на 25-30 минут. А вот кислородные баллоны тяжелые, зато работать можно около трех часов.

- По поводу температур – летом ведь, наверное, работать труднее? Боевки тяжелые, оборудование – тоже.

- Конечно. Представляете, боевка утепленная, жара. Потеешь, расход воды увеличивается. Мы обязательно возим с собой в машинах питьевую воду по 15-20 литров. Каждые 5-10 минут необходимо выпивать по литру. Но это все ничего, справляемся. Мы же мужчины.

- А после выезда, наверное, бегом в ледяной душ?

- Не ледяной, но прохладный. Естественно, после каждого вызова все принимают душ, ополаскиваются, меняют промокшие вещи. Есть специальные сушилки, на которых развешивается мокрая форма. После душа надеваем другую. А потом – дальше работать.

Александр Лемешкин. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Москве

- Есть ли у пожарных какая-то бумажная работа?

- Только у офицерского состава, начальника караула. У нас, у бойцов, в этом плане полегче.

- Как стать лучшим пожарным? Раскройте секрет.

- Секретного ничего нет, все просто: нужно приходить вовремя на работу, быть опрятным, физически подготовленным. Выполнять свой долг – и все. Никаких секретов.

Анна Теплицкая