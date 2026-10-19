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19 октября, 15:01

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Иван Золо пообещал утилизировать футболку, которая стала причиной его задержания

"Футболку обязуюсь утилизировать": Иван Золо рассказал о своем задержании в Донецке

Треш-блогера Ивана Золо задержали во время его концерта в Донецке. В чем причина и что происходит с карьерой звезды Сети – в материале Москвы 24.

Футболка с запрещенным символом

Фото: tiktok.com/frezzywhite

22-летнего треш-блогера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя – Иван Золочевский) задержали на концерте в Донецке. Прямо во время его выступления на сцену поднялись сотрудники правоохранительных органов и увели исполнителя за кулисы.

Согласно официальной версии, Золо задержали для проверки документов и контроля соблюдения возрастных ограничений на мероприятии. Однако, как рассказал сам Иван в своем телеграм-канале, причиной стало опубликованное им видео, в котором он был в футболке с сатанистской символикой (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Золо отметил, что купил эту вещь еще в 2022 году и позднее решил снять с ней ролик. Блогер добавил, что не знал о запрете изображенной на одежде символики. Вину Иван признал.

Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать.
Иван Золо
блогер, музыкант

Также блогер добавил, что сейчас с ним все в порядке, но запланированный в Мариуполе концерт пришлось перенести.

Скандальное турне

Фото: vk.ru/ivanzolo_2077

В конце 2024 года у Золо начался тур по России, который запомнился скандалами и отменой ряда концертов. В ноябре во время выступления в Ярославле началась давка, в зале было невозможно находиться из-за духоты. Одному из зрителей даже стало плохо. Позднее выяснилось, что билетов продали больше, чем вмещал зал.

Кроме того, 15-летний подросток пожаловался тогда в полицию на побои, которые ему нанесли перед входом в заведение. Некоторые зрители также написали заявления об утере верхней одежды.

В конце января 2025 года во время выступления Золо в Кемерове тоже началась давка – зрители разбили стеклянную стену, и несколько человек получили травмы.

Далее у Ивана должен был состояться концерт в Севастополе, но зрителям сообщили о переносе мероприятия незадолго до начала. Полиция начала проверять зал, из-за чего вывела пришедших на улицу. Позже стало известно, что причиной отмены концерта стал звонок о минировании.

Спустя день выяснилось, что организаторы отменили шоу Золо и в сочинском ТЦ "Мелодия". Решение приняли буквально за час до начала и тоже из-за сообщения о минировании. Однако вечером у бара, где должна была состояться программа, собрались возмущенные поклонники Ивана. Они устроили беспорядки и попытались выломать входную дверь. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии, участников беспорядков опознали по записям видеокамер – часть из них задержали.

При этом уже в феврале 2026 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерт Золо в городе, объяснив это "нравственным аспектом и вопросами безопасности". По его словам, власти ставят безопасность выше шоу. Он также добавил, что артист якобы пропагандирует деградацию среди молодежи.

Кто такой Иван Золо?

Фото: vk.ru/ivanzolo_2077

Блогер Иван Золо родился в Подмосковье в 2004 году. Свою карьеру в Сети он начал в 2020 году, когда завел аккаунт в TikTok и стал публиковать караоке-дуэты, танцы, приколы. Такой контент привлек большое количество подписчиков. Однако славу Золо принесли не танцы, а стримы со скандальным блогером Некоглаем (настоящее имя – Николай Лебедев), которого депортировали из России летом 2022 года за нарушение миграционного законодательства.

Блогеры провели несколько совместных стримов на платформе Twitch, в которых Некоглай высмеивал недостаток образования Ивана, его внешность и речевой дефект, а Золо подыгрывал. Трансляции пользовались высокой популярностью – один из эфиров собрал почти 540 тысяч зрителей.

В июне 2024 года Золо дал свой первый концерт, выступив в Москве. Шоу отличалось неформальной атмосферой: на сцене, кроме Золо, был диджей, а сам Иван исполнил нескладный танец и пытался петь под фонограмму. Позже на своих выступлениях Иван исполнял песни из первого альбома "Крафтовый", а также главные хиты – "Альтушка", "Баобаб", "Лаванда", "Марабу".

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