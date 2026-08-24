Москвичам рассказали, куда сходить вечером 24 августа

Для москвичей подготовили культурную программу на вечер 24 августа. Например, в креативном пространстве "Дизайн завод" можно посетить иммерсивную выставку "Внутренний компас". Экспозиция включает четыре зала, посвященных смыслу, пути, энергии и счастью.

Для семейного отдыха подойдет музей занимательных наук "Экспериментаниум". В рамках программы "Лето в Экспериментаниуме" гостей ждут крио-шоу с жидким азотом, знакомство с микромиром под 100-кратным увеличением и научные дуэли.

В 17:00 начнется пешеходная экскурсия "Булгаковская Москва. Мистика и реальность". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.