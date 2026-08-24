Роспотребнадзор заблокировал почти 37 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

Роспотребнадзор заблокировал 36,9 тысячи интернет-ресурсов, на которых распространялась информация о продаже биологически активных добавок (БАД), запрещенных в России.

В ведомстве сообщили, что среди заблокированных страниц были сайты с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию. В частности, речь идет о БАДах "Жиросжигатель Metaboost Метабуст" и "Экстракт корня лопуха".

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