"Новости дня": Московская международная неделя кино продлится до 30 августа

Московская международная неделя кино продлится до 30 августа. В программу мероприятия вошли кинопоказы, премьеры российских и зарубежных фильмов, встречи с режиссерами и актерами, лекции, экскурсии и мастер-классы.

События пройдут более чем на 80 городских площадках, в том числе в кинопарке и на кинозаводе "Москино", кинотеатре "Художественный", парках и других пространствах столицы. Мобильный кинотеатр впервые остановится в усадьбе Кусково 24 августа.

Подробнее – в программе "Новости дня".