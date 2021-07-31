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Общество

09:23

Ветеринарная помощь на дому в ночное время станет в два раза дешевле

животные общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В столице с 1 по 31 августа отменяется двойной ночной тариф на услуги ветеринарной помощи, которые оказывают на дому. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Выезд спецавтомобиля по-прежнему стоит 1 180 рублей. Владельцу питомца нужно оплатить приезд бригады специалистов и ту или иную ветеринарную услугу по дневным расценкам, ночной наценки не будет", – говорится в материале.

Отмечается, что ветеринары готовы оказать питомцам всю необходимую лечебную и диагностическую помощь. Кроме того, на дому специалисты могут сделать прививки, провести лабораторные исследования, а также несложные хирургические операции.

В машинах ветеринарной помощи есть современное лечебно-диагностическое оборудование. При необходимости питомца доставят в стационар для более серьезного обследования и лечения.

Прейскурант можно посмотреть на mos.ru. Для того чтобы воспользоваться услугой ветеринарной помощи на дому, нужно позвонить по телефону: 8 (495) 612-04-25.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собаководов от стрижки животных в жару. По его словам, шерсть защищает питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева: если ее подстричь, то это может привести к ожогам или тепловому удару.

Он также призвал не обливать животных водой, поскольку вместо охлаждения организма это приведет к обратным последствиям: влага начнет испаряться и создаст водяную баню.

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