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Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" увеличит число вагонов для проезда с животными в конце апреля 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"По многочисленным просьбам пассажиров, количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено. В большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных", – говорится в сообщении.

Вагоны будут добавлены к поездам, следующим из Москвы в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Севастополь, из Челябинска в Севастополь, а также по другим направлениям.

В купейном вагоне 2Ф пассажиры смогут перевозить животных с оформлением спецдокумента и без полного выкупа купе.

Ранее стало известно, что компания "Российские железные дороги" обустроит на вокзалах зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными. Практика будет реализована компанией впервые. Первые объекты появятся на вокзалах уже в 2024 году.



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