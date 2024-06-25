День открытых дверей для владельцев животных пройдет в двух госветклиниках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные государственные ветклиники "Вешняки" и "Коптево" 29 июня проведут день открытых дверей для владельцев домашних животных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, что государственные ветклиники оснащены современным оборудованием и предоставляют широкий спектр услуг. Работающие в учреждениях врачи имеют высшую и первую категории, среди специалистов есть кандидаты и доктора наук.

В 13:00 29 июня для гостей ветклиник проведут экскурсии в интерактивном формате. Посетители, помимо прочего, смогут задать вопросы. В каждой из экскурсий запланировано посещение кабинетов амбулаторного приема, УЗИ-, рентген- и лабораторного приема.

В госветклинике "Коптево" гостям покажут отделение лучевой диагностики и биотерапии животных, в "Вишняках" можно будет побывать в первом государственном круглосуточном стационаре для питомцев.

Гостей встретят заведующий Калининской государственной ветклиникой Геннадий Погребняк и ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО Москвы Алексей Лазутин, а также главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Москвы Кристина Шарыкина.

Ранее стало известно, что в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. В Минприроды пояснили, что прорабатывают механизм учета питомцев, чтобы устранить правовой пробел в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию питомцев без хозяев.

