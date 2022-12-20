Фото: телеграм-канал Центр "Амурский тигр"

Специалисты борются за жизнь тигренка в Еврейской автономной области. Второй тигренок погиб. Об этом сообщает "Центр "Амурский тигр".

"Второго тигренка инспекторы охотнадзора Еврейской автономной области выследили, отловили и доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка Приморского края", – отметили в сообщении.

В центре реабилитации специалисты осмотрели детеныша. Эксперты установили, что тигренок – "девочка" возрастом примерно 4–6 месяцев. Зверь сильно истощен, однако ран и видимых повреждений не было обнаружено. Специалисты прокапали тигренка, ввели поддерживающие препараты и назначали курс восстановления.

По словам председателя правления центра "Тигр" Виктора Кузьменко, после выхода из наркоза у молодой тигрицы появился аппетит. Он надеется, что животное быстро восстановится, наберет вес.

"Учитывая, что травм у животного нет и серьезного вмешательства врачей сейчас не требуется, дальнейшая реабилитация в первую очередь будет зависеть от воли и желания самой тигрицы. Люди со своей стороны сделают все возможное", – рассказал Кузьменко.

Инспекторы охотнадзора Еврейской автономной области, МРОО "Центр "Тигр" и "Центра "Амурский тигр" занимаются поиском тигрицы Лазовки – мамы детеныша. Некоторые сотрудники находятся непосредственно в местах обитания тигрицы. Там ведется сбор и анализ имеющейся информации.

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сказал, что на данный момент нет достоверных причин, по которым детеныши остались одни.

Ранее сообщалось, что местные жители на Дальнем Востоке заметили двух погибающих тигрят и сообщили сотрудникам охотнадзора.

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