Кинолог Голубев разрушил миф о том, что собаки садятся после любого слова на "с"

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При выполнении команд собака реагирует на жест, позу и интонацию человека и только в последнюю очередь – на сами слова. Об этом Москве 24 рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ранее в соцсетях завирусился новый тренд – владельцы собак заявляют, что, если сказать питомцу любое слово на букву "с", она выполнит команду "сидеть".

По словам Голубева, для собаки первичной всегда является жестовая команда или определенное положение тела человека. Далее она сохраняет в памяти эмоциональную окраску и физические параметры голосовой команды, в частности тон и продолжительность. Смысловая нагрузка – это последнее, что она запоминает. Для человека же, наоборот, первичен смысл, поэтому мы не всегда контролируем свои позы или жесты, когда произносим команды, указал эксперт.

"Любое слово на букву "с" для необученной собаки будет просто означать набор звуков, на которые она никак не отреагирует", – отметил специалист.



Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации На видеороликах, в которых собаки садятся по любому слову на букву "с" – обученные питомцы. И скорее всего, снимающий показывает дополнительно жест, который он использовал при первичном обучении. Мы его не видим, поэтому нам кажется, что питомец садится вне зависимости от того, какую звуковую команду произнес хозяин.

"Например, если вы всегда, обучая команде "сидеть", держали руку с едой в определенном положении, то держа ее так же позднее, вы можете произнести любое слово, начинающееся на любую букву, и собака среагирует на ваш жест, позу, интонацию и только в последнюю очередь – на текст", – пояснил эксперт.

Таким образом, в словах на букву "с" нет никакой магии: по словам кинолога, все дело в понимании процессов коммуникации с собакой, грамотном обучении, постоянном поощрении и регулярной отработке заученных навыков. Любой хозяин может повторить этот трюк, если начнет заниматься с любимцем, заключил Голубев.

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