Читающего стихи попугая продали в Краснодаре

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Житель Краснодара выставил на продажу попугая жако по кличке Валера, который может читать стихи. Мужчина заявил, что пернатое уже купили. Об этом сообщает телеканал "360".

Указывается, что объявление о продаже птицы было опубликовано на одном из популярных сайтов. Владелец попугая написал, что у питомца богатый словарный запас: он знает имя российского президента, может говорить "Ура!" и читает стихи поэтов-классиков. Хозяин попросил за Валеру 250 тысяч рублей, уточняется в материале.

Мужчина уточнил, что птицу научили разговаривать еще в магазине, и он купил его уже таким. На данный момент попугаю четыре года, добавил бывший хозяин. Он также не указал, за какую сумму приобрел Валеру новый владелец.

По данным "360", попугаи жако отличаются высоким интеллектом и могут запоминать до 250 слов, порой ассоциируя их с предметами. В неволе и при надлежащем уходе они могут прожить до 40 лет.

Ранее американские ученые научили попугаев общаться по видеосвязи. Птице надо было позвонить в колокольчик, чтобы люди ей принесли планшет с фотографиями других попугаев, из которых та выбирала собеседника. Во время звонка пернатые вместе пели, чистили перья и учили друг друга различным навыкам.

Специалисты сказали, что видеозвонки положительно влияют на поведение птиц: поднимают им настроение и помогают развиваться.

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