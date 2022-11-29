Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу во вторник, 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные платформы по оповещению граждан Украины.

Сначала сирены были слышны в восточных и центральных, а после и в остальных регионах государства.

Оповещение о воздушной атаке в Днепропетровской области на востоке Украины поступило в 12:21 (в 13:21 по московскому времени). Также сирены были слышны в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Позже стало известно, что воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продлилась около 20 минут.

До этого в украинских СМИ распространилась информация, что в Николаеве прозвучали взрывы. Однако оповещений об этом не было, как и сирен о воздушной атаке.

Российская сторона начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Это случилось после теракта на Крымском мосту. Как отметил Владимир Путин, удары по инфраструктуре осуществлялись российскими военнослужащими из высокоточного оружия.

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