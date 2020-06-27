Марго Робби сыграет главную роль в новых "Пиратах Карибского моря"

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Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части фильма "Пираты Карибского моря". Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

По предварительной информации, фильм станет отдельным произведением от объявленного ранее перезапуска франшизы. Сценаристом картины будет Кристина Ходсон. В роли продюсера выступит Джерри Брукхаймер, принимавшая участие в нескольких фильмах франшизы.

Сюжет картины пока остается неизвестным, так как проект находится на ранней стадии разработки. При этом заявляется, что фильм не станет спин-оффом франшизы с капитаном Джеком Воробьем в качестве главного героя. Ожидается, что картина будет построена на полностью оригинальной истории с новыми персонажами.

Ранее стало известно об очередном переносе премьеры фильма "Довод". Известно, что перенос первого показа связан с заявлением губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о ситуации с COVID-19.