Белоруссия произвела первые партии вакцины от COVID-19 "Спутник V"

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Пробная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" была изготовлена на территории Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.

"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь", – поделился министр. Как отметил Пиневич, Белоруссия готовится к промышленному производству российского препарата от COVID-19 в конце марта.

"Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность", – объяснил министр здравоохранения республики.

Уже с конца марта начнется разлив промышленной партии вакцины от коронавируса в Белоруссии.

Ранее Роспотребнадзор передал Белоруссии несколько сотен доз вакцины "ЭпиВакКорона". Пиневич выразил уверенность, что препарат поможет Минску в комплексном противодействии вирусу.