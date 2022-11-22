Умер сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армией

Фото: РИА Новости/Стрингер

Скончался сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (признана экстремисткой и запрещена на территории РФ) Романа Шухевича – Юрий Шухевич. Об этом сообщает РБК со ссылкой на СМИ Украины. Издание приводит информацию от жены скончавшегося.

Мужчина умер в возрасте 89 лет в Германии. Он был диссидентом и членом Украинской Хельсинкской группы. В общей сложности в местах лишения свободы (тюрьмах и лагерях) СССР Шухевич провел 28 лет.

В 1990 году сын главнокомандующего УПА организовал УНА-УНСО (признана экстремисткой и запрещена на территории РФ). Он возглавлял организацию до 1994 года.

В 2006 году Шухевичу было присвоено звание Героя Украины.

В период Второй мировой войны в УПА вступали националисты, дезертиры из Красной Армии и другие поддерживающие идеологию организации. Идеей УПА было создание самостоятельного украинского государства. В составе группы числились украинцы, евреи, русские, а также граждане других национальностей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!