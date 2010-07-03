Умер бывший советский диссидент Владимир Буковский

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Великобритании скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский, сообщает РИА Новости. Ему было 76 лет.

Буковский умер вечером 27 октября в больнице в Кембридже. У него остановилось сердце. Отмечается, что в последние годы у него было слабое здоровье.

Буковский – один из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время он более 10 лет провел в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. С тех пор Буковский жил в Британии.