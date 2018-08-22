В Минобороны РФ подвели итоги военной операции в Сирии

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Военнослужащие России ударами авиации и крылатых ракет уничтожили в Сирии более 86 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи выходцев из РФ и стран СНГ. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном ведомством в YouTube.

Согласно данным министерства, приведенным в видео, в Сирии боевой опыт получили 63 012 военных РФ. Сирийские военные при поддержке ВКС России освободили 1,41 тысячи населенных пунктов.

Ударами авиации и крылатых ракет российские военные уничтожили почти 121,5 тысячи различных объектов боевиков. Уничтожено порядка 650 танков и более 700 боевых машин пехоты, а также около девяти машин с зенитными установками.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ сбили в окрестностях базы Хмеймим беспилотник, который был запущен из зоны, подконтрольной боевикам. Он был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

В начале августа в ООН выразили мнение, что конфликт в Сирии подходит к концу. По словам советника по гуманитарным вопросам спецпосланника организации по Сирии Яна Эгеланна, в стране нет ни одного района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.

Военная операция РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Ее целью была помощь правительственным силам в борьбе с боевиками.