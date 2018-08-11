Беспилотник боевиков сбили рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российские военные сбили в окрестностях базы Хмеймим беспилотник, который был запущен из зоны, подконтрольной боевикам. Об этом ТАСС сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, 11 августа в темное время суток был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении. Он был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований, пояснил генерал. "Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы", − отметил Цыганков.

Глава Центра по примирению также уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и сейчас авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.