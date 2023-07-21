Воздушный шар с электроникой обнаружили в центре Польши – СМИ

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Воздушный шар с электроникой обнаружили на территории Кольского повята Великопольского воеводства в центральной части Польши. Об этом сообщает RMF FM.

"Загадочный летающий объект был найден в лесу на территории Кольского повята Великопольского воеводства. Это воздушный шар с загадочной платой", – говорится в сообщении.

По информации радиостанции, на плате находились интегральные системы. На месте обнаружения находки работали сотрудники полиции и органов внутренней безопасности. Они устанавливают владельца шара.

До этого в кукурузном поле, находящимся в четырех километрах от города Бяла-Писка в Польше, обнаружили обломки неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. В десяти километрах от места обнаружения фрагментов находились военный полигон и воинская часть. СМИ предполагали, что объект мог быть запущен шпионами.



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