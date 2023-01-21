Ролик украинцев об Анталье разозлил турок – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок, сообщает РИА Новости с ссылкой на местный портал 100TV.

В "скандальном" ролике показана группа украинцев. При этом подписано видео: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье", что вызвала резкую реакцию по всей Турции.

Как пишет портал, после начала спецоперации многие украинцы оказались в Турции, поселились в Анталье и ее окрестностях. Местные жители оказались очень гостеприимны, поэтому ролик тиктокеров "разозлил всю Турцию".

После негативной реакции со стороны турецких пользователей аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, удалили.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt упрекнули президента Украины Владимира Зеленского в чрезмерной самоуверенности после его слов о том, что Запад перестал бояться Россию. Один из пользователей предположил, что Зеленский живет в параллельной вселенной.

Другой читатель добавил, что украинскому лидеру не стоит говорить за весь Запад. Также немцы обращали внимание на то, что в распоряжении РФ имеется еще достаточное количество ракет, чтобы нанести урон. Еще одного пользователя возмутила манипуляция Зеленского на чувстве страха. По его мнению, слово "страх" используется западными лидерами, чтобы контролировать людей.

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