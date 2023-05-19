Дочь Мика Джаггера задержали в Испании после нападения на полицейского – СМИ

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Дочь фронтмена группы The Rolling Stones Мика Джаггера – британского ювелира Джейд Джаггер – задержали на испанском острове Ивиса после нападения на полицейского. Об этом сообщает Europa Press.

По информации агентства, инцидент произошел в момент, когда полиция пыталась урегулировать конфликт в одном из ресторанов острова, где отдыхали 51-летняя дочь музыканта и ее приятель.

Отмечается, что Джейд и ее друг проявляли агрессию, а затем напали на полицейских. Помимо этого, дочь музыканта оскорбила сотрудников местных правоохранительных органов, следует из материала издания.

До этого сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ установили местонахождение пропавшего сына главы крупной сети медицинских лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева – Акима. Он перестал выходить на связь 11 мая, а после прилета из Санкт-Петербурга в Москву не пришел домой. Спецслужбы отыскали Акима Газиева в Гороховце Владимирской области.

