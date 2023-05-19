Переехавший на Украину японский волонтер Цучико пожаловался на кражи на местной почте

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Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожилой японец рассказал, что посылка, которую ему отправили из Берлина, оказалась вскрыта. Большую часть ее содержимого украли.

"Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины", – заявил он.

По его словам, в этом году подобные пропажи вещей из посылок происходят уже третий раз. До этого на местной почте были украдены вещи из двух его посылок из Японии. Цучико заявил, что у него похитили фонарики, лампочки и даже детскую одежду.

Волонтер рассказал, что в почтовом отделении ему заявили, что невозможно определить, где была совершена кража. По словам японца, сотрудники почты даже не извинились за произошедшее.

"Это реалии Украины", – резюмировал Цучико.

Ранее стало известно, что в ЦРУ недовольны коррупцией на Украине. Так, внимание спецслужб привлекли дорогие иномарки в украинском правительстве.